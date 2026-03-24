พระราชวังอิมพีเรียล โตเกียว เปิดเส้นทางความงามให้ชมซากุระ

ใครไปโตเกียวสัปดาห์นี้ไม่ควรพลาด สำหรับโอกาสดีที่ พระราชวังอิมพีเรียล เปิดให้เข้าชมเส้นทางซากุระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเพียงปีละสองครั้งเท่านั้น
พื้นที่ซึ่งโดยปกติจำกัดการเข้าชมภายในพระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียว ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเป็นกรณีพิเศษเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางความสนใจของผู้คนนับร้อยที่มาต่อแถวตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เพื่อร่วมชมความงดงามของดอกซากุระที่กำลังผลิบาน
เส้นทางดังกล่าวจะเปิดให้เข้าชมเป็นระยะเวลา 9 วัน โดย Imperial Household Agency คาดการณ์ว่าดอกซากุระจะบานสะพรั่งเต็มที่ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์นี้เป็นต้นไป
สำหรับเส้นทาง “อินุอิ” ซึ่งมีความยาวประมาณ 750 เมตรนี้ ผู้มาเยือนจะได้ชมต้นซากุระหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นที่อายุเก่าแก่ปลูกมานาน และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี จะเปิดให้เข้าชมเพียงปีละสองครั้งเท่านั้น ได้แก่ ในฤดูซากุระและฤดูใบไม้เปลี่ยนสี โดยทางเข้าอยู่บริเวณประตู Sakashita Gate (ใกล้กับสะพาน Nijubashi)
สำหรับการเข้าชม ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า โดยผู้เยี่ยมชมสามารถเดินชมบรรยากาศได้ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.
การเปิดเส้นทางดังกล่าวให้ประชาชนเข้าชมเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2014 เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ พระจักรพรรดิพระองค์ก่อน
