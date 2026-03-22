"HOP INN Seoul Myeongdong" โรงแรมฮ็อป อินน์เปิดใหม่ ใจกลางกรุงโซล เกาหลีใต้

ฮ็อป อินน์ ขยายสู่เกาหลีใต้ เปิดโรงแรมแห่งแรกกลางกรุงโซล "โรงแรมฮ็อป อินน์ โซล เมียงดง" เป็นตลาดที่ 4 ในเอเชียแปซิฟิก จัดโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัว มอบส่วนลดค่าห้องพักสูงสุด 30% ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค.69
โรงแรมฮ็อป อินน์ ผู้นำโรงแรมระดับบัดเจ็ท ซึ่งมีเครือข่ายมากกว่า 80 สาขาในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น เดินหน้าขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวโรงแรมแห่งแรกกลางกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โรงแรมฮ็อป อินน์ โซล เมียงดง (HOP INN Seoul Myeongdong) จำนวน 97 ห้อง นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูงและการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยบริษัท ฮ็อป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายขยายธุรกิจเป็นมากกว่า 150 โรงแรม และ 14,000 ห้องพักทั่วภูมิภาคภายในปี 2573 การเปิดตัวครั้งนี้ยังตอกย้ำความแข็งแกร่งของฮ็อป อินน์ในฐานะผู้นำโรงแรมระดับบัดเจ็ท ที่มีมาตรฐานและได้รับความไว้วางใจจากผู้เข้าพักอย่างต่อเนื่อง
กรุงโซล ในฐานะเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนในแต่ละปี ด้วยวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา อาหารระดับโลก แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ระบบคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โรงแรมฮ็อป อินน์ พร้อมเป็นที่พัก ที่มอบความสบายในราคาคุ้มค่าให้กับคุณ
คุณพิชานันท์ บุญพร้อมกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ กล่าวว่า “กรุงโซลเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเอเชีย และมีการเชื่อมต่อกับทั่วโลกอย่างแข็งแกร่ง โดยมีความต้องการเดินทางสูงทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักเดินทางภายในประเทศ การเปิดตัว โรงแรมฮ็อป อินน์ โซล เมียงดง ถือเป็นก้าวสำคัญของการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาคของเรา เพิ่มฐานลูกค้าฮ็อป อินน์ ให้ใหญ่ และเป็นการสร้างเครือข่ายโรงแรมฮ็อป อินน์ให้ที่รู้จักมากขึ้น ทำให้เกิดผู้เข้าพักซ้ำกับเราข้ามประเทศ เราพร้อมมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่คุ้มค่ามาตรฐานเดียวกันทุกที่จากฮ็อป อินน์ สู่ตลาดเกาหลี ด้วยทำเลที่ตั้งที่โดดเด่นและห้องพักที่สะดวกสบาย โรงแรมแห่งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบมาตรฐานคุณภาพและบริการที่เชื่อถือได้ให้กับผู้เข้าพัก เหมือนที่ได้พักกับฮ็อป อินน์ ทุกจุดหมายปลาย”
โรงแรมฮ็อป อินน์ โซล เมียงดง ตั้งอยู่ในย่านที่มีชีวิตชีวาใจกลางกรุงโซล ให้บริการห้องพักสมัยใหม่ที่ออกแบบเพื่อความสะดวกสบายและตอบโจทย์การใช้งาน เดินเพียง 8 นาที ถึงถนนช้อปปิ้งชื่อดังในย่านเมียงดง เดิน 3 นาทีจากสถานี Chungmuro และสถานี Euljiro รถไฟใต้ดิน 3 สาย และแอร์พอร์ตบัสตรงสู่โรงแรม ทำให้ผู้เข้าพักสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงโซลได้อย่างสะดวก หอคอย N Seoul Tower พระราชวังคยองบกกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก รวมถึงย่านยอดนิยมอย่างฮงแด กังนัม และอิแทวอน
ภายในโรงแรมยังครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานของฮ็อป อินน์ เช่น ที่นอนสบาย อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี พื้นที่ทำงานที่ออกแบบอย่างลงตัว มีที่พักผ่อนชั้นดาดฟ้า พร้อมดูวิวกลางกรุงโซล และการบริการที่เป็นมิตรจากพนักงานต้อนรับ เพื่อมอบประสบการณ์การเข้าพักที่สะดวกสบายและตอบโจทย์นักเดินทางที่มาเยือนกรุงโซล
ในโอกาสการเปิดโรงแรมในประเทศที่ 4 นี้ ทางโรงแรมฮ็อป อินน์ โซล เมียงดง ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัว มอบส่วนลดค่าห้องพักสูงสุดถึง 30% สำหรับการจองและเข้าพักจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และสามารถใช้ร่วมกับ Member rate จากระบบสมาชิก HOP REWARD ลดเพิ่มได้อีก ราคาเริ่มต้น 1,699 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักผ่าน www.hopinnhotel.com
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline