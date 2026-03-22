ชวน Pet Lover เที่ยวไทยสายกรีน กับกิจกรรม “Amazing Furry Tales : เที่ยวไทยไปกับแก๊งค์ขนฟู”

ททท. x Japan and Friends ชวนเที่ยวไทยสายกรีนกับ “จุ๊มเหม่ง เจได ใจดี” พร้อมจัดมีตติ้งเอ็กซ์คลูซีฟ “Amazing Furry Tales : เที่ยวไทยไปกับแก๊งค์ขนฟู” เสิร์ฟความสุข Pet Lover อย่างใกล้ชิด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดันเทรนด์ Pet Tourism โดย อนุสาร อ.ส.ท.จัดกิจกรรม “Amazing Furry Tales : เที่ยวไทยไปกับแก๊งค์ขนฟู” ในวันที่ 21 มีนาคม 2569 ณ Pumpkin Art Town จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. พร้อมด้วยนางสาวปาริชาต บุญคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด ททท. ให้เกียรติร่วมงาน โดยงานนี้ อนุสาร อ.ส.ท. ชวนเหล่า Pet Lover มาสัมผัสประสบการณ์สุดอบอุ่นในแฟนมีตติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับอินฟลูเอนเซอร์สายสัตว์เลี้ยง Japan and Friends “จุ๊มเหม่ง เจได ใจดี” และคุณแป้น ณภัค ภักดีอิสรา ที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความผูกพัน และโมเมนต์การเดินทางระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยง ผ่านมุมมองการท่องเที่ยวแบบ Pet-Friendly ที่เต็มไปด้วยความสุข และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการชวนไปค้นหาเสน่ห์เมืองน่าเที่ยว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการเดินทางของกลุ่ม Pet Parent ภายใต้แคมเปญ “สุขทันที ที่เที่ยวไทย” ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า กิจกรรม “Amazing Furry Tales : เที่ยวไทยไปกับแก๊งค์ขนฟู” เป็นการจัดกิจกรรม On Ground โดย อนุสาร อ.ส.ท. ชวนแฟนเพจ Japan and Friends และผู้ที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงมาสัมผัสช่วงเวลาแห่งการ “ฮีลใจ” ไปกับแก๊งขนฟู เพื่อสร้างประสบการณ์จริงและเชื่อมโยงความรู้สึก แบ่งปันประสบการณ์การเดินทางของกลุ่ม Pet Parent เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทาง โดยกิจกรรมนี้ต่อยอดจากการที่ ททท. และแฟนเพจ Japan and Friends ร่วมกันนำเสนอคอนเทนต์ออนไลน์ชวนผู้ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงออกเดินทางไปกับเรื่องราวสุดป่วนชวนอมยิ้มของ “จุ๊มเหม่ง เจได ใจดี” พร้อมสอดแทรกสาระและข้อคิดสำหรับพ่อแม่น้องหมาน้องแมวที่กำลังเตรียมตัวพาสัตว์เลี้ยงแสนรักออกเดินทางทั่วไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ Pet-Friendly Tourism ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Pet Parent ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะหนึ่งใน Sub-Culture Trend ที่มีศักยภาพสูง ทั้งในแง่ของการใช้จ่ายและการมองหาประสบการณ์ที่มีคุณค่า ครอบคลุมตั้งแต่ที่พัก อาหาร การเดินทาง ไปจนถึงบริการเฉพาะทางสำหรับสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสัตว์เลี้ยง ร้าน Grooming คาเฟ่สัตว์เลี้ยง หรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เจ้าของและสัตว์เลี้ยงได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างอบอุ่นและมีความสุข
กิจกรรม “Amazing Furry Tales : เที่ยวไทยไปกับแก๊งค์ขนฟู” จัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2569 ณ Pumpkin Art Town จังหวัดปทุมธานี เพื่อเปิดพื้นที่แห่งความสุขให้ผู้โชคดีจากการสมัครสมาชิกอนุสาร อ.ส.ท. ได้มาสัมผัสช่วงเวลาแห่งการ “ฮีลใจ” ไปกับแก๊งขนฟูอย่างใกล้ชิด ภายในงานอบอวลไปด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง นำโดย คุณแป้น ณภัค ภักดีอิสรา และน้อง ๆ “จุ๊มเหม่ง และใจดี” ที่มาเป็นตัวแทนกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ Pet Parent ที่เดินทางท่องเที่ยวพร้อมสัตว์เลี้ยง ถ่ายทอดเรื่องราวและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเกมสนุก ๆ ให้ได้ร่วมลุ้นของรางวัล และเวิร์กชอปสร้างสรรค์ที่ผสานแนวคิด Pet Friendly เข้ากับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอย่างกลมกลืน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแต่งหน้าคัพเค้กสำหรับสัตว์เลี้ยงจาก Dogeky หรือกิจกรรม DIY ปลอกคอสุนัขและกำไลข้อมูลจากวัสดุรีไซเคิลและขยะจากทะเล ที่ช่วยสื่อสารแนวคิดการอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างน่ารักและเข้าถึงง่าย
พร้อมกันนี้ ผู้ร่วมงานยังจะได้รับของที่ระลึกใหม่แกะกล่องจากอนุสาร อ.ส.ท. และ Japan and Friends รวมถึงโปสการ์ด Japan and Friends 6 แบบ และสติกเกอร์สุดน่ารักของจุ๊มเหม่ง เจได และใจดี เก็บไว้เป็นความทรงจำของวันพิเศษ และพิเศษยิ่งขึ้นกับช่วงถ่ายภาพที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้บันทึกภาพร่วมกับ Japan and Friends อย่างใกล้ชิดและอบอุ่นด้วย
ภายใต้โครงการนี้ ททท. ร่วมกับ Japan and Friends ได้ทยอยปล่อยคอนเทนต์วิดีโอสั้นผ่านช่องทาง Facebook, TikTok, Instagram และ YouTube Shorts ของ Japan and Friends ไปแล้ว 2 ตอน ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างอบอุ่น สร้างการรับรู้รวม 1 ล้านคน-ครั้ง สะท้อนความสนใจของกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงและนักเดินทางยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยมีกำหนดปล่อยคอนเทนต์วิดีโอสั้นอีก 2 ตอนในวันที่ 21 และ 28 มีนาคม 2569 เวลา 19.00 น. พร้อมเตรียมปล่อยคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำและโพสต์ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนครศรีธรรมราช เพื่อพาผู้ชมออกเดินทางเก็บเกี่ยวความประทับใจในสไตล์รักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเติมเต็มแรงบันดาลใจในการออกเดินทางแก่กลุ่ม Pet Parent และนักเดินทางทั่วไป พร้อมส่งต่อมุมมองการท่องเที่ยว Pet Friendly Tourism อย่างอบอุ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสร้างความสุขร่วมกันระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงในทุกเส้นทางการท่องเที่ยวต่อไป
