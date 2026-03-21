“เกาะกระดาน-บิเละ” คว้า 5 ดาวชายหาดสิ่งแวดล้อมโดดเด่น

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรายชื่อชายหาดติดดาวไทย ปี 2568 โดย หาดบิเละ (เกาะห้อง) จ.กระบี่ และหาดเกาะกระดาน จ.ตรัง ได้รับการประเมินเต็ม 5 ดาวในทั้ง 5 ด้านของเกณฑ์การประเมิน ซึ่งถือเป็นชายหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดดเด่น เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสามารถเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการชายหาดอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. เดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวชายหาดของประเทศไทยให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ผ่านโครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว หรือ “ชายหาดติดดาว (Beach Star)” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาดท่องเที่ยวของประเทศ
โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยได้พัฒนาดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว หรือ Beach Index เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาด โดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา โครงการชายหาดติดดาวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกันดูแลและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
นายสุรินทร์ กล่าวว่า ปี 2568 คพ. ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว จำนวน 20 ชายหาด โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน ได้แก่
1. ปัจจัยทางกายภาพของชายหาด
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ
3. สภาพและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
4. การจัดการสิ่งแวดล้อม
5. การจัดการด้านการท่องเที่ยว
ผลการประเมิน มีชายหาดที่ได้รับการจัดระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ ดีมากถึงยอดเยี่ยม (4.5 – 5 ดาว) จำนวน 10 แห่ง ซึ่งถือเป็นชายหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดดเด่น เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสามารถเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการชายหาดอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
โดยชายหาดที่ได้รับการจัดระดับ 5 ดาว (ระดับยอดเยี่ยม) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1. หาดบิเละ (เกาะห้อง) จังหวัดกระบี่
2. หาดเกาะกระดาน จังหวัดตรัง
และชายหาดที่ได้รับการจัดระดับ 4.5 ดาว (ระดับดีมาก) จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
1. อ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่
2. หาดเขากะโหลก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. หาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
4. หาดแหลมสน เกาะอาดัง จังหวัดสตูล
5. หาดเกาะไม้ไผ่ จังหวัดกระบี่
6. หาดแหลมโตนด จังหวัดกระบี่
7. หาดสามพระยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8. หาดหยงหลิง จังหวัดตรัง
การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวภายใต้โครงการชายหาดติดดาว ถือเป็นกลไกสำคัญในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดให้มีความสะอาด สวยงาม และมีระบบการจัดการที่เหมาะสม รองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
คพ.จะยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบประเมินและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน เพื่อร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ ในปี 2569 คพ.จะเปิดรับสมัคร หรือเปิดให้ท้องถิ่นแนะนำชายหาดท่องเที่ยวเข้าร่วมประเมินในโครงการ “ชายหาดติดดาว (Beach Star)” และให้นักท่องเที่ยวร่วมประเมินชายหาดด้วย โดยผ่าน QR Code นายสุรินทร์ กล่าว
