ตื่นตาตื่นใจ พบ “นกกระเรียนพันธุ์ไทย” ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จ.สุรินทร์

พบนกกระเรียนพันธุ์ไทย! ออกหากินใกล้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จ.สุรินทร์ ตอกย้ำความสำเร็จงานอนุรักษ์และความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า
นับเป็นเรื่องที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ที่ได้มาพบเห็นเป็นอย่างมาก เมื่อมีการเผยแพร่ภาพนกกระเรียนพันธุ์ไทย สัตว์ป่าสงวนหายากที่เข้ามาใช้พื้นที่เป็นแหล่งหากินใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ โดยความสำเร็จนี้เกิดจากการมุ่งมั่นดูแลรักษาพื้นที่อย่างเข้มข้น ส่งผลให้ธรรมชาติฟื้นตัวจนกลายเป็นบ้านที่ปลอดภัยและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์
โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จังหวัดสุรินทร์ ได้เปิดเผยภาพสุดประทับใจของนกกระเรียนพันธุ์ไทยจำนวน 1 คู่ ที่พากันบินลงมาหาอาหารในพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเขตรักษาพันธุ์ฯ แห่งนี้มีเนื้อที่กว้างขวางกว่า 313,750 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอกาบเชิง อำเภอสังขะ และอำเภอบัวเชด ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีลำห้วยหลายสายไหลผ่าน ประกอบกับการบริหารจัดการน้ำผ่านอ่างเก็บน้ำต่างๆ ทำให้พื้นที่มีความชุ่มชื้นและมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตลอดปี
การปรากฏตัวของนกกระเรียนพันธุ์ไทย ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สร้างความยินดีให้แก่ผู้พบเห็น แต่ยังเป็นสิ่งยืนยันถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่กลับคืนมาจากการร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบนิเวศแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งอาศัยอันล้ำค่า และส่งต่อความงดงามของสัตว์ป่าไทยให้คงอยู่คู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
ที่มา : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จังหวัดสุรินทร์
ภาพ : ทวีศักดิ์ สวัสดี
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline