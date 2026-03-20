“Passages of Spring” เมนูประจำฤดูใบไม้ผลิ ณ ห้องอาหาร หยู้ ทิง หย้วน

ห้องอาหาร หยู้ ทิง หย้วน ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดตัว “Passages of Spring” เมนูประจำฤดูใบไม้ผลิ ลิ้มลองรสชาติแห่งฤดูกาลได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ค.69 สัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ ความสดชื่น และการปลุกชีวิตตามธรรมชาติ กับเมนูอาหารกวางตุ้ง
ในฤดูใบไม้ผลินี้ ห้องอาหาร หยู้ ทิง หย้วน (Yu Ting Yuan) ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขอเชิญแขกทุกท่านร่วมสัมผัส Passages of Spring เมนูที่ใช้รสชาติเป็นเรื่องเล่าผ่านมื้ออาหารที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านอันแผ่วเบาของฤดูกาล และความประณีตของอาหารกวางตุ้งร่วมสมัย นำโดย เอ็กเซ็กคูทีฟเชฟทอมมี่ เฉิง (Tommy Cheung) เมนูนี้ถ่ายทอดการเดินทางของฤดูใบไม้ผลิ ตั้งแต่เสียงกระซิบแรกเริ่มของฤดู ไปจนถึงความงดงามที่อัดแน่นเป็นชั้นเชิง เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจของเชฟทอมมี่ ผ่านความทรงจำในฮ่องกง และจังหวะการใช้ชีวิตในการเดินซื้อของในตลาดเมืองไทย และความเชื่อว่ารสชาติที่แท้จริงเกิดจากสัญชาตญาณ จังหวะเวลา และเทคนิคอันละเอียดอ่อน
“ฤดูใบไม้ผลิคือการเริ่มต้นใหม่ที่ค่อยๆ ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆ” เชฟทอมมี่กล่าว “รสชาติของฤดูกาลนี้อ่อนโยน ละเมียด และหายไปอย่างรวดเร็ว หากอยากดึงรสชาติออกมาให้ชัดเจนขึ้น คุณต้องให้เวลากับมัน ต้องฟังเสียงวัตถุดิบ และรู้ว่าจังหวะไหนที่มันพร้อมจะเผยตัวออกมา”
Passages of Spring คือการเดินทางผ่านฤดูใบไม้ผลิ
เมนู Passages of Spring นี้เป็นการผสมผสานวัตถุดิบของไทยตามฤดูกาลเข้ากับศาสตร์อาหารกวางตุ้ง โดยเน้นผักอ่อน หน่อไม้ หน่อไม้ฝรั่ง อาหารทะเลสด และสมุนไพรหอมละมุนที่สื่อถึงพลังและความสดใหม่ของฤดูกาล แต่ละจานยังสะท้อนความทรงจำส่วนตัวของเชฟทอมมี่ตั้งแต่ร้านอาหารริมทางในฮ่องกง อาหารที่ครอบครัวทำให้รับประทาน ไปจนถึงประสบการณ์ที่ได้พบเจอระหว่างการเดินทางในประเทศไทย
โดยได้นำมาถ่ายทอดเรื่องราวเสมือนบทกวีหลายบท ผ่านเมนูต่าง ๆ ดังนี้
Spring’s First Whisper - เมนูปอเปี๊ยะทอดใบชะพลู ไส้กระเพาะปลาและล็อบสเตอร์
แรงบันดาลใจจากกลิ่นหอมของวอนตันทอดจากร้านเล็ก ๆ ในย่านซัมซุยโปในฮ่องกงที่เชฟเคยเดินผ่านทุกฤดูใบไม้ผลิ จานนี้สื่อถึง “สีเขียวแรกของฤดู” ใบชะพลูจากภาคเหนือช่วยเพิ่มความสดกรอบ ขณะที่กระเพาะปลาและล็อบสเตอร์มอบความอบอุ่นและรสนุ่มลึก ทอดด้วยไฟแรงเพื่อคงความเบา หอม และปลุกประสาทสัมผัสอย่างแผ่วเบาดุจช่วงต้นของฤดูใบไม้ผลิ
The Colours Awaken - ขนมจีบหมูใส่มะเขือเทศและหน่อไม้ฝรั่ง
ชวนให้ระลึกถึงช่วงบ่ายของท่าเรือหว่านไจ๋ในฮ่องกง ที่ซึ่งขนมจีบหมูและมะเขือเทศเป็นสัญลักษณ์ของการมาถึงของฤดูกาลนี้ จานนี้ใช้หมูไทยคู่กับมะเขือเทศเชอร์รี่และหน่อไม้ฝรั่งกรอบ รสหวานฉ่ำอมเปรี้ยวเล็กน้อยสะท้อนสีสันสดใสและพลังของฤดูกาลที่เริ่มผลิบาน
Jade in Motion - ผักโขมตุ๋นเสิร์ฟกับซุปกุ้งแม่น้ำไทย
ได้รับแรงบันดาลใจจากโจ๊กผักโขมสูตรคุณแม่ของเชฟทอมมี่ ซึ่งทำในวันที่ฝนในฤดูใบไม้ผลิตกโปรยปรายลงมาในฮ่องกง ผักโขมไทยสดถูกลวกและปั่นเป็นซุปสีเขียวหยก เพิ่มรสด้วยกุ้งแม่น้ำเนื้อเด้ง เต้าหู้เส้น หน่อไม้ และเห็ดลอยละล่องในซุปดุจเถาวัลย์ไหวเอนเหนือสายน้ำของฤดูใบไม้ผลิ
Aromas of Time - ปลาทรายเมืองสยามนึ่งกับผิวส้มแห้งเก็บบ่ม
จานซิกเนเจอร์ของฤดูใบไม้ผลูที่ผสานรสสดใหม่และรสลุ่มลึกจากกาลเวลา ปลาทรายเมืองสยามเนื้อแน่นนึ่งพร้อมผิวส้มแห้งบ่ม (เฉินผี) 15 ปี อันเป็นการคารวะต่อชาเปลือกส้มที่คุณยายของเชฟทำให้ดื่มในทุกฤดูใบไม้ผลิ กลิ่นและรสชาติของผิวส้มเก่ามอบความอบอุ่นและกลิ่นที่ลุ่มลึก ขณะที่หน่อไม้สดเพิ่มความกรุบกรอบและความสดชื่น
Earth’s Renewal - ขากบตุ๋นกับหน่อไม้ ใส่ไข่กุ้งและใบโหระพาไทย
แรงบันดาลใจจากยามเช้าที่เชฟไปเก็บหน่อไม้ในจังหวัดชุมพร และความทรงจำช่วงฤดูใบไม้ผลูในตลาดไทโป ขากบเนื้อนุ่มดูดซึมความหวานของหน่อไม้ตามฤดูกาล ไข่กุ้งที่อุ่นเบาๆ ปล่อยให้กลิ่นหอมถั่วๆ นุ่มละมุนระเหยออกมา ขณะที่ใบโหระพาไทยช่วยเพิ่มกลิ่นตบท้าย คล้ายกับป่าหน่อไม้ที่เพิ่งถูกสายฝนถล่มโปรยปรายในฤดูใบไม้ผลิ
เมนูทั้งหมดนี้สะท้อนการเดินทางของฤดูกาล โดยเริ่มต้นจากรสชาติที่เบาสดชื่นแบบต้นฤดูก่อน ค่อยๆ ลึกและอุ่นขึ้นเมื่อฤดูกาลเดินหน้า ผ่านจานอาหารเหล่านี้ เชฟทอมมี่ถ่ายทอดความหมายของฤดูใบไม้ผลิในแบบของเขา จากช่วงเวลาของการเริ่มต้นใหม่ ความอบอุ่น และการเกิดชีวิตใหม่ ถ่ายทอดผ่านวัตถุดิบ ความทรงจำ และงานฝีมือแห่งอาหารกวางตุ้งร่วมสมัย
The Spring Four‑Hands Collaboration
เรื่องเล่า Passages of Spring ที่ห้องอาหารหยู้ ทิง หย้วน ยังถ่ายทอดต่อผ่านมื้ออาหารพิเศษแบบ Four-Hands โดยให้การต้อนรับเชฟ Li Qiang จากห้องอาหาร Cai Yi Xuan ซึ่งได้รับรางวัลหนึ่งดาวมิชลินและ Black Pearl แห่งโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ปักกิ่ง เชฟ Li Qiang จะร่วมกับ เชฟทอมมี่ เฉิง สร้างสรรค์มื้อค่ำ Four-Hands สุดเอ็กซ์คลูซีฟจำนวนสองคืน ในวันที่ 27–28 มีนาคม 2026 ตั้งแต่เวลา 18.00–22.30 น. เชฟทั้งสองจะมาถ่ายทอดประสบการณ์อาหารตามฤดูกาลผ่านลำดับเมนูที่ประณีต ตั้งแต่เมนูเนื้อเบาๆ ให้ได้เรียกน้ำย่อย ซุปนกกระทาตุ๋นสมุนไพร ปลาเนื้อนุ่มนึ่งอย่างละเมียด หมูตุ๋นหน่อไม้ฤดูแรก เส้นบะหมี่แสนอร่อยเสิร์ฟอย่างอบอุ่น และปิดท้ายด้วยของหวานทุเรียนใบเตย อิ่มเอมกับความอุดมสมบูรณ์ของฤดูใบไม้ผลิอย่างงดงาม ราคา 5,800 บาทต่อท่าน และไวน์แพริ่ง 3,500 บาทต่อท่าน
เมนู Passages of Spring ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม จนถึง 15 พฤษภาคม 2569 สำหรับมื้อกลางวันและมื้อค่ำที่ห้องอาหาร หยู้ ทิง หย้วน โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
ห้องอาหาร หยู้ ทิง หย้วน ชั้น Lobby โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
ให้บริการ มื้อกลางวัน 11.30 – 14.30 น. (Last Order 14.00 น.) มื้อค่ำ 18.00 – 22.30 น. (Last Order 22.00 น.)
สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-2032-0885 หรืออีเมล RestaurantReservations.Bangkok@fourseasons.com
