xs
xsm
sm
md
lg

“หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น” เปิดประตูสู่หิมาลัย สัมผัสวัฒนธรรมเนปาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น
เซ็นทาราเปิดประตูสู่หิมาลัยในมิติใหม่ พาสัมผัสวัฒนธรรมเนปาล ไปกับ “หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น” รีสอร์ทแห่งใหม่ภายใต้แบรนด์เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น ท่ามกลางธรรมชาติ การผจญภัย และวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวเนปาล

ท่ามกลางกระแสความนิยมในการท่องเที่ยวระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์เชิงลึกและการเดินทางอย่างมีความหมาย โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย เปิดตัว “หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น” โรงแรมแห่งแรกของเซ็นทาราในเนปาล พร้อมนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างอย่างลึกซึ้ง เน้นการใช้เวลาอย่างช้าๆ เชื่อมโยงคนเข้ากับธรรมชาติ และพาสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริง

นักเดินทางสามารถเข้าถึงจุดชมวิวซารางก๊อต (Sarangkot) ได้โดยตรง
รีสอร์ทสวยสงบท่ามกลางธรรมชาติของเมืองโพคารา
หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น ตั้งอยู่บนเนินเขาคัสกิโกต ห่างเมืองโพคาราเพียง 35 นาที นำเสนอประสบการณ์เข้าพักที่ผสานธรรมชาติ สุขภาพ และวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างน่าประทับใจ ท่ามกลางวิวสวยของเทือกเขาอันนาปุรณะและภูเขาฟิชเทลอันเลื่องชื่อ

รีสอร์ทแห่งนี้ไม่ได้ถูกออกแบบเป็นเพียงจุดพักเพื่อออกเดินทางต่อ แต่เป็นจุดหมายปลายทางในตัวเอง ที่เปิดโอกาสให้แขกผู้เข้าพักได้หยุดพัก ผ่อนคลาย และใช้เวลาเรียนรู้ภูมิประเทศและวิถีชีวิตบนภูเขาอย่างไม่เร่งรีบ

ด้วยเส้นทางที่สามารถเข้าถึงจุดชมวิวซารางก๊อต (Sarangkot) ได้โดยตรง แขกผู้เข้าพักสามารถเดินเทรลเพื่อขึ้นไปที่จุดชมวิวแห่งนี้ได้ ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดในการชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่แสงสีทองส่องกระทบยอดเขาหิมะ

สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดไปกับทัวร์หมู่บ้านซารางก๊อต (Sarangkot)
สัมผัสมนต์เสน่ห์ท้องถิ่นอันน่าประทับใจ
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมเนปาลได้อย่างใกล้ชิด กับทัวร์หมู่บ้านซารางก๊อต (Sarangkot) พร้อมไกด์ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตด้านเกษตรกรรม ครอบครัว และประเพณีดั้งเดิมอันยาวนาน ซึ่งนักเดินทางจะได้เห็นวิถีชุมชนอย่างแท้จริง อาทิ การดำนาในเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม การเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนกิจวัตรประจำวันของชาวบ้าน ตั้งแต่การสวดมนต์ในยามเช้าไปจนถึงการทำอาหารระหว่างวัน โดยรีสอร์ทจัดกิจกรรมเยี่ยมชมหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด เปิดโอกาสให้นักเดินทางได้สัมผัสการต้อนรับแบบท้องถิ่น และพิธีให้พรแบบ “ติกา” (Tika Blessing) จากคนในหมู่บ้าน

หมู่บ้านคัสกิโกต (Kaskikot) สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเนปาล
ประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน
หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น ตั้งอยู่ไม่ไกลมากจากหมู่บ้านคัสกิโกต (Kaskikot) ที่เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเนปาล เป็นที่ตั้งของวัด Gupta Kali และพระราชวังเก่าที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ศาหะ (Shah Dynasty) ผู้รวมชาติและปกครองประเทศเนปาลมาเกือบ 240 ปี ซึ่งในช่วงเทศกาล Dashain (ดาเชน) วัดแห่งนี้จะมีชาวเนปาลจำนวนมากเดินทางมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและบูชาพระแม่กาลี

กิจกรรมร่มร่อนพาราไกลดิ้ง (paragliding) เหนือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake)
การผจญภัยและความตื่นเต้นที่หิมาลายัน
นักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่อจากเมืองโพคาราสู่เส้นทางเดินเขาอันนาปุรณะ เบส แคมป์ เทรค หรือ ABC เทรคกิ้ง หนึ่งในเส้นทางยอดนิยมของภูมิภาคได้ และสำหรับผู้ที่ต้องการชมทิวทัศน์ในมุมสูง เมืองโพคารายังมีกิจกรรมร่มร่อนพาราไกลดิ้ง (paragliding) เหนือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ที่เผยให้เห็นความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาอันนาปุรณะอันงดงาม โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของกิจกรรมนี้ คือ เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน, มีนาคม และเมษายน

หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น
ประสบการณ์พักผ่อนอันเงียบสงบ
หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามและเงียบสงบ รีสอร์ทแห่งนี้มีห้องพัก ห้องสวีท และวิลลา ให้บริการทั้งหมด 42 ห้อง ซึ่งได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน และมีขนาดกว้างขว้าง แต่ละห้องมาพร้อมสวนหรือระเบียงส่วนตัว ที่รวมความสะดวกสบายร่วมสมัยเข้ากับฝีมืองานไม้ท้องถิ่นในโทนสีอบอุ่นสบายตา เหมาะกับการเข้าพักทั้งสำหรับคู่รัก ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ ห้องอาหารหลากหลายสัญชาติ, เซนส์ บาย สปา เซ็นวารี, ซาวน่า, โยคะ, ฟิตเนส และสระว่ายน้ำกลางแจ้ง

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักที่ “หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น” ได้ที่ https://www.centarahotelsresorts.com/the-centara-collection/th/hhn

หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น
นักเดินทางสามารถเข้าถึงจุดชมวิวซารางก๊อต (Sarangkot) ได้โดยตรง
สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดไปกับทัวร์หมู่บ้านซารางก๊อต (Sarangkot)
หมู่บ้านคัสกิโกต (Kaskikot) สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเนปาล
กิจกรรมร่มร่อนพาราไกลดิ้ง (paragliding) เหนือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake)
