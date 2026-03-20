“หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น” เปิดประตูสู่หิมาลัย สัมผัสวัฒนธรรมเนปาล

เซ็นทาราเปิดประตูสู่หิมาลัยในมิติใหม่ พาสัมผัสวัฒนธรรมเนปาล ไปกับ “หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น” รีสอร์ทแห่งใหม่ภายใต้แบรนด์เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น ท่ามกลางธรรมชาติ การผจญภัย และวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวเนปาล
ท่ามกลางกระแสความนิยมในการท่องเที่ยวระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์เชิงลึกและการเดินทางอย่างมีความหมาย โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย เปิดตัว “หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น” โรงแรมแห่งแรกของเซ็นทาราในเนปาล พร้อมนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างอย่างลึกซึ้ง เน้นการใช้เวลาอย่างช้าๆ เชื่อมโยงคนเข้ากับธรรมชาติ และพาสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริง
รีสอร์ทสวยสงบท่ามกลางธรรมชาติของเมืองโพคารา
หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น ตั้งอยู่บนเนินเขาคัสกิโกต ห่างเมืองโพคาราเพียง 35 นาที นำเสนอประสบการณ์เข้าพักที่ผสานธรรมชาติ สุขภาพ และวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างน่าประทับใจ ท่ามกลางวิวสวยของเทือกเขาอันนาปุรณะและภูเขาฟิชเทลอันเลื่องชื่อ
รีสอร์ทแห่งนี้ไม่ได้ถูกออกแบบเป็นเพียงจุดพักเพื่อออกเดินทางต่อ แต่เป็นจุดหมายปลายทางในตัวเอง ที่เปิดโอกาสให้แขกผู้เข้าพักได้หยุดพัก ผ่อนคลาย และใช้เวลาเรียนรู้ภูมิประเทศและวิถีชีวิตบนภูเขาอย่างไม่เร่งรีบ
ด้วยเส้นทางที่สามารถเข้าถึงจุดชมวิวซารางก๊อต (Sarangkot) ได้โดยตรง แขกผู้เข้าพักสามารถเดินเทรลเพื่อขึ้นไปที่จุดชมวิวแห่งนี้ได้ ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดในการชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่แสงสีทองส่องกระทบยอดเขาหิมะ
สัมผัสมนต์เสน่ห์ท้องถิ่นอันน่าประทับใจ
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมเนปาลได้อย่างใกล้ชิด กับทัวร์หมู่บ้านซารางก๊อต (Sarangkot) พร้อมไกด์ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตด้านเกษตรกรรม ครอบครัว และประเพณีดั้งเดิมอันยาวนาน ซึ่งนักเดินทางจะได้เห็นวิถีชุมชนอย่างแท้จริง อาทิ การดำนาในเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม การเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนกิจวัตรประจำวันของชาวบ้าน ตั้งแต่การสวดมนต์ในยามเช้าไปจนถึงการทำอาหารระหว่างวัน โดยรีสอร์ทจัดกิจกรรมเยี่ยมชมหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด เปิดโอกาสให้นักเดินทางได้สัมผัสการต้อนรับแบบท้องถิ่น และพิธีให้พรแบบ “ติกา” (Tika Blessing) จากคนในหมู่บ้าน
ประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน
หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น ตั้งอยู่ไม่ไกลมากจากหมู่บ้านคัสกิโกต (Kaskikot) ที่เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเนปาล เป็นที่ตั้งของวัด Gupta Kali และพระราชวังเก่าที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ศาหะ (Shah Dynasty) ผู้รวมชาติและปกครองประเทศเนปาลมาเกือบ 240 ปี ซึ่งในช่วงเทศกาล Dashain (ดาเชน) วัดแห่งนี้จะมีชาวเนปาลจำนวนมากเดินทางมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและบูชาพระแม่กาลี
การผจญภัยและความตื่นเต้นที่หิมาลายัน
นักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่อจากเมืองโพคาราสู่เส้นทางเดินเขาอันนาปุรณะ เบส แคมป์ เทรค หรือ ABC เทรคกิ้ง หนึ่งในเส้นทางยอดนิยมของภูมิภาคได้ และสำหรับผู้ที่ต้องการชมทิวทัศน์ในมุมสูง เมืองโพคารายังมีกิจกรรมร่มร่อนพาราไกลดิ้ง (paragliding) เหนือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ที่เผยให้เห็นความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาอันนาปุรณะอันงดงาม โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของกิจกรรมนี้ คือ เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน, มีนาคม และเมษายน
ประสบการณ์พักผ่อนอันเงียบสงบ
หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามและเงียบสงบ รีสอร์ทแห่งนี้มีห้องพัก ห้องสวีท และวิลลา ให้บริการทั้งหมด 42 ห้อง ซึ่งได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน และมีขนาดกว้างขว้าง แต่ละห้องมาพร้อมสวนหรือระเบียงส่วนตัว ที่รวมความสะดวกสบายร่วมสมัยเข้ากับฝีมืองานไม้ท้องถิ่นในโทนสีอบอุ่นสบายตา เหมาะกับการเข้าพักทั้งสำหรับคู่รัก ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ ห้องอาหารหลากหลายสัญชาติ, เซนส์ บาย สปา เซ็นวารี, ซาวน่า, โยคะ, ฟิตเนส และสระว่ายน้ำกลางแจ้ง
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักที่ “หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น” ได้ที่ https://www.centarahotelsresorts.com/the-centara-collection/th/hhn
