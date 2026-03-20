“เฮอริเทจ แกรนด์ ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น” โรงแรมใจกลางเมืองขอนแก่น ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

“เฮอริเทจ แกรนด์ ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น” โรงแรมใจกลางเมืองขอนแก่น พร้อมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงด้วยห้องพักทุกระดับ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมต้อนรับกับการประชุม การจัดงานทุกรูปแบบ รับเทศกาลช่วงหน้าร้อนนี้
โรงแรมฯ ให้บริการห้องพัก และห้องสวีทรวม 293 ห้อง ออกแบบกว้างขวาง สะดวกสบาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย ภายในห้องพักติดตั้ง ระบบควบคุมอัจฉริยะผ่านหน้าจอสัมผัส ที่สามารถควบคุมแสงสว่าง อุณหภูมิ และบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก พร้อม Smart TV รองรับการสตรีมมิง ระบบ Multimedia Hub มินิบาร์ ตู้นิรภัย และพื้นที่ทำงาน
ด้านอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีห้องอาหารและเลานจ์หลากหลายสไตล์ ได้แก่ Pavilion Café ห้องอาหารแบบ All-Day Dining ที่นำเสนอเมนูเอเชียและตะวันตก, Loong Yuen Chinese Restaurant ห้องอาหารจีนต้นตำรับ, Orchid Lobby Lounge เลานจ์สำหรับพบปะทางธุรกิจและจิบชายามบ่าย, Kronen Brauhaus ห้องอาหารสไตล์ยุโรปพร้อมโรงเบียร์ขนาดเล็ก (Microbrewery) และ Baker Basket เบเกอรีฝรั่งเศสที่อบขนมสดใหม่ทุกวัน
นอกจากนี้ โรงแรมยังรองรับการจัดประชุมและงานเลี้ยงขนาดใหญ่ ด้วย Grand Orchid Ballroom ขนาด 1,404 ตารางเมตร รองรับผู้เข้าร่วมงานได้สูงสุด 1,800 คน พร้อมระบบภาพและเสียงทันสมัย รวมถึงห้องประชุมเพิ่มเติมอีก 10 ห้อง สำหรับการจัดประชุมและสัมมนาในรูปแบบต่าง ๆ
ด้วยทำเลที่ตั้งใจกลางเมือง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมาตรฐานการบริการระดับสากล โรงแรมเฮอริเทจ แกรนด์ ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จึงพร้อมก้าวขึ้นเป็นแลนด์มาร์กด้านการพักผ่อน การจัดประชุม และการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทร. 043 913 333
Website : www.heritagegrandkhonkaen.com
Line : @heritagegrandkkc
Email: reservation@heritagekhonkaen.com
