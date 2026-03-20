ข้าวแช่ตำรับชาววังสูตรโบราณ ต้อนรับฤดูร้อน ที่ห้องอาหาร เดอะ เฮาส์ ออฟ สมูท เคอร์รี่

ห้องอาหาร เดอะ เฮาส์ ออฟ สมูท เคอร์รี่ (The House of Smooth Curry) ต้อนรับฤดูร้อนด้วยข้าวแช่ตำรับชาววัง โดยเชฟมนตรี ที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันตามสูตรโบราณ พร้อมคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ เพื่อถ่ายทอดรสชาติของเมนูคลายร้อนแบบไทย สามารถลิ้มลองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569
โดยเลือกใช้ข้าวหอมมะลิออร์แกนิคจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ นำมาล้างอย่างพิถีพิถัน ก่อนแช่ข้ามคืนในน้ำเย็นลอยดอกมะลิ เพื่อให้ข้าวมีกลิ่นหอมละมุน และเนื้อสัมผัสเบา มอบความสดชื่นในทุกคำ สำหรับข้าวแช่แต่ละเซ็ตจะเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงสูตรดั้งเดิมที่ปรุงอย่างพิถีพิถัน 8 อย่าง ได้แก่ ลูกกะปิปลา หอมแดงสอดไส้ปลา เนื้อหรือหมูฝอย ไชโป๊วผัดไข่ ไข่วงเดือนหมู พริกหยวกสอดไส้ ปลาช่อนแห้งผัดหวาน และหมูเปีย ปิดท้ายด้วยความสดชื่นของมะยงชิดลอยแก้ว ผลไม้ประจำฤดูกาลรสหวานอมเปรี้ยว
ข้าวแช่ตำรับชาววัง พร้อมให้บริการทุกวัน มื้อกลางวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 – 14.30 น. และมื้อเย็น เวลา 18.00 – 22.00 น. ในราคา 980 บาท++ต่อเซ็ต สำหรับรับประทานที่ห้องอาหาร และ 1,480 บาท+ต่อเซ็ต สำหรับซื้อกลับบ้าน
สมาชิกแมริออท บอนวอย รับส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ และสมาชิกคลับ แมริออท รับส่วนลด 20 เปอร์เซ็นต์
ห้องอาหาร เดอะ เฮาส์ ออฟ สมูท เคอร์รี่ ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
สำรองที่นั่งหรือสั่งจองเซ็ตข้าวแช่ได้ที่: https://athenee.co/THOSCKhaoChae
