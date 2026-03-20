ต้อนรับเทศกาลดอกซากุระบานผ่านคอลเลกชันขนมหวาน ณ ห้องอาหารแบงค็อก เบกกิ้ง คอมพานี (บีบีโค)

ห้องอาหารแบงค็อก เบกกิ้ง คอมพานี (บีบีโค) โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ต้อนรับการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิด้วยคอลเลกชันขนมหวานที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกซากุระ เชฟถ่ายทอดรสชาติอันละเอียดอ่อนพร้อมนำเสนอความอร่อยของขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นออกมาในรูปลักษณ์น่ารับประทาน ให้บริการตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2569
เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ดอกซากุระเริ่มบานในประเทศญี่ปุ่น นับเป็นช่วงเวลาที่สื่อถึงการเริ่มต้นใหม่ ความงดงาม และการเฉลิมฉลองอันเรียบง่าย ด้วยแรงบันดาลใจจากฤดูกาลอันน่ารื่นรมย์นี้ ห้องอาหารแบงค็อก เบกกิ้ง คอมพานี (บีบีโค) จึงได้รังสรรค์คอลเลกชันขนมหวานที่ถ่ายทอดสีสัน เนื้อสัมผัส และกลิ่นหอมของดอกซากุระที่ผลิบานอย่างเต็มที่ พร้อมใส่วัตถุดิบสไตล์ญี่ปุ่น เช่น มัทฉะ ยูซุ และโมจิ ลงไป ก่อนจะนำเสนอความหวานละมุนด้วยเทคนิคการทำขนมแบบร่วมสมัย
ขนมหวานในคอลเลกชันนี้ประกอบด้วย 5 เมนู เริ่มด้วยเมนู ชีสเค้กโมจิมัทฉะ (Matcha Cheesecake with Mochi Skin) เนื้อแน่นที่สอดแทรกแยมลูกแพร์ซากุระข้างใน มาพร้อมโมจิเนื้อนุ่มที่ห่อหุ้มความอร่อยด้านนอก เมนู ชอร์ตเค้กสตรอเบอร์รี (Sakura Strawberry Shortcake) ที่ประกอบด้วยเนื้อเค้กวานิลลา ครีมสตรอเบอร์รีซากุระ แยมสตรอเบอร์รี และครีมสด สำหรับผู้ที่ชื่นชอบช็อกโกแลต ไม่ควรพลาดเมนู เค้กนามะช็อกโกแลต (Nama Sakura Chocolate Cake) ที่ใช้เนื้อเค้กช็อกโกแลตเลเยอร์ด้วยนามะช็อกโกแลตกานาช วิปครีมรูบี้ช็อกโกแลต และแยมราสเบอร์รี ส่วนเมนู มองบลังค์ลูกฟิก (Cassis & Fig Mont Blanc) ผสมผสานความอร่อยของเค้กลูกฟิก ครีมเกาลัด แยมบลูเบอร์รีซากุระ เมอแรงก์ และทาร์ตบราวชูการ์ไว้ได้อย่างลงตัว ปิดท้ายความหวานละมุนในคอลเลกชันนี้ด้วยเมนู ทาร์ตยูซุซากุระ (Sakura Yuzu Tart) ที่ประกอบด้วยส่วนผสมความอร่อยอย่างครีมคัสตาร์ดเฮเซลนัท แยมยูซุซากุระ เคิร์ดยูซุ และวิปกานาชยูซุราสเบอร์รี
ทุกเมนูรังสรรค์ออกมาในโทนสีละมุนเปรียบดั่งโทนสีของสวนดอกซากุระที่กำลังผลิบาน ในขณะที่ยังคงนำเสนอความเป็นขนมหวานในสไตล์ร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
คอลเลกชันขนมหวานต้อนรับเทศกาลดอกซากุระ ให้บริการตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2569 ที่ห้องอาหารแบงค็อก เบกกิ้ง คอมพานี (บีบีโค) โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ในราคา 250 บาทสุทธิ ต่อชิ้น
ห้องอาหารแบงค็อก เบกกิ้ง คอมพานี (บีบีโค) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2656-7700 หรืออีเมล mibangkokfb.rst.rsvn@marriotthotels.com
