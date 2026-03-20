เติมความสดชื่นในฤดูร้อนด้วย “ข้าวแช่” ณ โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพ

เติมเต็มความสดชื่นในช่วงฤดูร้อนด้วย “ข้าวแช่” เมนูอาหารไทยโบราณประจำฤดูกาลที่รังสรรค์อย่างประณีต ณ โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพ ถ่ายทอดเสน่ห์และความละเมียดละไมแห่งสำรับชาววัง ผ่านประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยอย่างน่าประทับใจ
สำรับข้าวแช่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยเชฟมากฝีมือ นำเสนอข้าวแช่ในน้ำลอยดอกมะลิหอมชื่นใจ รับประทานคู่เครื่องเคียงหลากหลายชนิดที่ผสานรสชาติอย่างลงตัว อาทิ ลูกกะปิทอดไส้ปลา ทอดจนหอมพอดีคำ ปลายี่สนผัดหวาน รสละมุนตามตำรับไทย หมูหวาน เคี่ยวจนเนื้อนุ่ม หอมแดงทอดสอดไส้เนื้อปู คัดสรรอย่างพิถีพิถัน ไชโป๊วเส้นผัดหวาน และพริกหยวกยัดไส้กุ้ง พร้อมตัวเลือกหมูฝอยหรือเนื้อฝอยทอด เสริมความอร่อยด้วยผักสดแกะสลักตามฤดูกาล ช่วยเติมเต็มรสชาติอย่างกลมกล่อม สะท้อนถึงความละเมียดละไมของภูมิปัญญาอาหารไทยและเสน่ห์ของเมนูคลายร้อนที่สืบทอดผ่านกาลเวลา ปิดท้ายประสบการณ์อย่างงดงามด้วย ส้มฉุน ขนมหวานไทยโบราณ เสิร์ฟคู่กับไอศกรีมบ๊วยเนื้อเนียนละมุน มอบรสชาติหอมหวานสดชื่นที่ทิ้งท้ายอย่างประทับใจ
ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของข้าวแช่ต้นตำรับได้ ณ ห้องอาหารแซฟฟรอน ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 30 เมษายน 2569 เปิดให้บริการทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ ในราคา 800 บาทสุทธิ ต่อเซ็ท หรือ เลือกสั่งกลับบ้านในรูปแบบตะกร้าสานดีไซน์งดงามสะท้อนเสน่ห์งานหัตถศิลป์ไทย ในราคา 1,588 บาทสุทธิ ต่อเซ็ท ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2569 นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับมุมข้าวแช่ ซึ่งจัดเสิร์ฟ ณ ห้องอาหารเวอร์ทิโก้ ทู ในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ ระหว่างวันที่ 11 – 14 เมษายน 2569 เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยสุดอลังการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2679-1200 หรืออีเมล์ hostesses-bangkok@banyantree.com
