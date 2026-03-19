“สนามบินชางงี” คว้ารางวัล “สนามบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2026” สุวรรณภูมิขยับขึ้นมาที่ 36

Singapore Changi Airport หรือ สนามบินชางงี ได้รับการประกาศให้เป็น “สนามบินที่ดีที่สุดในโลก ปี 2026” ในพิธีมอบรางวัล World Airport Awards 2026 ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน PTE World ณ กรุง London เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2026 ที่ผ่านมา
สนามบินชางงี ซึ่งเคยครองตำแหน่งสนามบินยอดเยี่ยมของโลกมาแล้วถึง 13 ครั้ง กลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งในปีนี้ พร้อมกวาดรางวัลสำคัญเพิ่มเติมอีก 4 สาขา ได้แก่ สนามบินที่มีอาหารยอดเยี่ยมที่สุดในโลก สนามบินยอดเยี่ยมในกลุ่มผู้โดยสาร 60–70 ล้านคนต่อปี บริการตรวจคนเข้าเมืองดีที่สุดในโลก และสนามบินยอดเยี่ยมที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ส่วนสนามบินสุวรรณภูมิของไทย อยู่ในอันดับที่ 36 (ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 39 ในปีที่แล้ว)
ทั้งนี้สำหรับสนามบิน Doha Hamad ของกาตาร์ ซึ่งเคยครองแชมป์ในปี 2024 และติดอันดับต้นๆมาตลอด ไม่ติดอันดับใดๆในปีนี้ เนื่องจากสนามบินประกาศ ถอนตัวจากงานประกวดและกิจกรรมอุตสาหกรรมทั้งหมด รวมถึง Skytrax ปี 2026 โดยสาเหตุหลักมาจาก สถานการณ์ความตึงเครียด/ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ที่มีผลกระทบถึงขั้น ปิดน่านฟ้า และหยุดเที่ยวบินบางช่วง เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงาน
20 อันดับสนามบินยอดเยี่ยมของโลก ประจำปี 2026
1.Singapore Changi Airport
2.Incheon International Airport
3.Tokyo Haneda Airport
4.Hong Kong International Airport
5.Narita International Airport
6.Paris Charles de Gaulle Airport
7.Rome Fiumicino Airport
8.Istanbul Airport
9.Munich Airport
10.Vancouver International Airport
11.Helsinki-Vantaa Airport
12.Chubu Centrair International Airport
13.Dubai International Airport
14.Riyadh King Khalid International Airport
15.Vienna International Airport
16.London Heathrow Airport
17.Amsterdam Schiphol Airport
18.Fukuoka International Airport
19.Zurich Airport
20.Bahrain Airport
การจัดอันดับในปีนี้สะท้อนถึงการแข่งขันที่เข้มข้นของสนามบินชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่ยังคงครองความโดดเด่นทั้งด้านคุณภาพการบริการ เทคโนโลยี และประสบการณ์ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง
