บ้านดิน “ถู่โหลว” มรดกโลกแห่งฝูเจี้ยน

ภูมิปัญญาของชาวฮกเกี้ยน หรือ จีนแคะ ที่ได้สร้างบ้านทรงกลมขนาดใหญ่ สูงราวตึก 5 ชั้น ทำหน้าที่เป็นทั้งป้อมปราการและที่อยู่อาศัย นั่นคือ “บ้านดิน ถู่โหลว” ตั้งอยู่ในเขตหย่งติ้ง เมืองหลงเหยียน มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน
บ้านดินถู่โหลวสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน มีการรักษาและสืบทอดจนถึงยุคปัจจุบันรวมอายุกว่า 800 ปี ลักษณะทั่วไปของบ้านดินมีรูปทรงเลขาคณิตที่แปลกตา ทั้งทรงกลมและสี่เหลี่ยม บริเวณตรงกลางเปิดโล่งคล้ายลานอเนกประสงค์
บ้านขนาดใหญ่นี้ เป็นที่อยู่อาศัยได้มากถึง 30-40 ครอบครัวในหนึ่งหลัง มีจำนวนห้องราว 100-200 ห้อง มีจำนวนชั้น 3-6 ชั้น ห้องครัวและห้องอาหารอยู่ชั้นแรก ชั้นต่อมาได้แก่ห้องเก็บพืชผลทางการเกษตร ชั้นที่สามและสี่คือห้องนอน สำหรับบ้านในชั้นที่สองส่วนใหญ่เป็นห้องรับแขก
นอกจากนั้นยังมีห้องสำหรับจัดพิธีสำคัญๆ ของบ้านเช่น งานแต่งงาน งานมงคลรื่นเริงต่างๆ เรียกได้ว่าเป็นชุมชนเล็กๆ ภายในถู่โหลว แสดงให้เห็นว่าชาวจีนนิยมอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ เป็นสัญลักษณ์การอยู่ร่วมกันของชาวฮากกา
บ้านสร้างตามภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของชาวจีนโบราณ มีบ่อน้ำตั้งอยู่ตรงกลางตามหลักฮวงจุ้ย ตั้งอยู่ตามแนวภูเขาสูง วัสดุหลักการก่อสร้างมีทั้งใช้ดิน ไม้ หิน และไม้ไผ้ โครงสร้างทนทานต่อแผ่นดินไหว กำแพงของบ้านดินมีความหนากว่า 1 เมตร เพื่อช่วยป้องกันลมพายุรุนแรง และช่วยรักษาอุณหภูมิภายในบ้านดินให้มีอากาศที่อบอุ่นในฤดูหนาว ขณะเดียวกันก็ไม่ร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน
บ้านดินถู่โหลวดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศมาเยี่ยมชม โดยบ้านดินถู่โหลวแห่งฝูเจี้ยนได้รับยกย่องเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งยูเนสโกในปี ค.ศ.2008 และในปี ค.ศ.2020 บ้านดินแห่งนี้ก็ปรากฏสู่สายตาชาวโลกในฐานะวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้วยการเป็นฉากของหมู่บ้านนางเอกในภาพยนตร์เรื่อง Mulan ของค่ายดิสนีย์