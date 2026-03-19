ซ่อนตัวยังไงให้เนียน! สุดน่ารัก “พอสซัม” ซ่อนตัวในร้านขายตุ๊กตาที่สนามบินออสเตรเลีย

ไวรัลคลิปชวนให้อมยิ้มในสนามบิน เมื่อพอสซัมป่าตัวหนึ่งแอบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางชั้นวางขายตุ๊กตาในร้านจำหน่ายของที่ระลึกสนามบินในออสเตรเลีย สร้างความประหลาดใจให้กับนักเดินทางที่พบเห็น
เจ้าหน้าที่ของ Hobart Airport ในรัฐแทสเมเนีย ประเทศออสเตรเลีย เปิดเผยว่า พบพอสซัมป่าตัวหนึ่งอยู่ภายในร้านขายของที่ระลึกของสนามบิน เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยมันดูมีอาการสับสน งงๆ ที่พลัดหลงเข้ามาในพื้นที่
พอสซัมตัวนี้เลือกไปนั่ง(เกือบจะ)นิ่งๆ อยู่ท่ามกลางตุ๊กตาสัตว์หลากหลายชนิด จนแทบจะแยกไม่ออกว่าเป็นของจริงหรือของปลอม กลายเป็นภาพน่ารักที่สร้างความเอ็นดูให้กับผู้พบเห็น และถูกพูดถึงในโลกออนไลน์
เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนักในพื้นที่สนามบิน แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดระหว่างธรรมชาติกับพื้นที่ของมนุษย์ในรัฐแทสเมเนีย ซึ่งยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าอยู่มาก