ปักหมุดจุดมู “ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง” ขอพรงาน ความรัก ค้าขายปัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถ้าวันหนึ่งไม่มีใครเก็บรูปปั้นไม้ที่ลอยทวนน้ำในคลองบางรักขึ้นมา วันนี้อาจไม่มี “ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง” ที่มีอายุกว่า 150 ปี ที่ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจให้ใครต่อใครมาขอพรกันจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาสายมูในเมืองกรุงฯ ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง


หลายคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวสามย่านอาจเคยเห็นศาลเล็ก ๆ “ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง” ที่ตั้งอยู่บริเวณสามย่าน-สะพานเหลือง ซึ่งอยู่คู่ชุมชนนี้มายาวนานกว่า 150 ปี

คนที่นี่เรียก “เจ้าแม่ทับทิม” ด้วยความรักและศรัทธาว่า “อาม่า” โดยเชื่อว่าท่านศักดิ์สิทธิ์นัก ช่วยในเรื่องเสริมสิริมงคลทั้งการงาน การค้าขาย ไปจนถึงเรื่องความรัก ไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ก็ขอพรได้หมด


สำหรับที่มาของศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลืองนั้นมีที่มาไม่ธรรมดา เล่ากันว่าย้อนไปยุครัชกาลที่ ๕ ชาวจีนชื่อ “นายจู๋ แซ่ตั้ง” อพยพมาตั้งรกราก และยึดอาชีพเลี้ยงเป็ดในย่านนี้

วันหนึ่งพี่ชายของเขาได้เจอรูปปั้นไม้ลอยน้ำวนอยู่ในลำคลอง จึงได้นำรูปปั้นไม้ขึ้นมาพบว่าเป็น “เจ้าแม่ทับทิม” ไม้แกะสลักอย่างสวยงาม นายจู๋เลยนำมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนสามย่านจนถึงวันนี้ ต่อจากนั้นก็มีการสร้างศาลเจ้าขึ้นแบบเต็มรูปแบบ


จากนั้นในปี พ.ศ. 2454 ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลืองได้รับพระราชทานกระถางธูปตรา จปร. แบบอักษรจีน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๕ ซึ่งทุกวันนี้ศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้ก็ยังคงใช้กระถางธูปใบเดิมนี้อยู่

นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แล้ว ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง ยังมีรูปแบบของอาคารศาลเจ้าที่โดดเด่นสวยงาม จนได้รับรางวัลอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม ประจำปี 2568 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นทำให้ มีคนรุ่นใหม่และคนในพื้นที่มาร่วมสักการะหลายพันคน


สำหรับวิธีการไหว้เจ้าแม่ทับทิม หรือ อาม่านั้น ให้ตั้งจิตอธิษฐาน บอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด แล้วขอพรตามปรารถนา

นอกจากนี้ ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง ยังมีจุดพิเศษที่แตกต่างจากที่อื่น ๆ คือ ของที่ใช้ไหว้ เมื่อไหว้เสร็จแล้วสามารถนำกลับไปรับประทานต่อได้


ในส่วนของที่ใช้ไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่นิยมกันนั้นก็ได้แก่

-ส้มหรือแอปเปิ้ล 9 ลูก
-ขนมสาลี่หรือขนมถ้วยฟู 1 ชุด
-พวงมาลัย
-ชุดกระดาษไหว้ (ประกอบด้วยหงิ่งเตี๋ย 12 แผ่น, ตั๋วกิม 1 พวง)
-เทียนแดง 1 คู่


ขณะที่ขั้นตอนการไหว้นั้นก็มีดั้งนี้

1.จุดเทียน 5 ดอก ไหว้ศาลทีกง
2.จุดธูปและเทียนไหว้องค์เจ้าแม่ทับทิม ปักธูปกระถางละ 3 ดอก โดยปักกระถางกลางก่อนแล้วค่อยปักกระถางเล็ก
3. จุดธูปไหว้แชเล้งเอียกง 3 ดอก
4.จุดธูปไหว้แป๊ะกง 3 ดอก และตี่จู่เอี้ย 5 ดอก
5.จุดธูปไหว้หมึ่งซิ้งทางซ้ายและขวา อย่างละ 1 ดอก


สำหรับศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง แม้จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตู่กับชุมชนสะพานเหลืองและชุมชนในพื้นที่สามย่านมายาวนานกว่า 150 ปี อีกทั้งรูปแบบของอาคารศาลเจ้ายังมีความสวยงามโดดเด่น จนได้รับรางวัลอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม ประจำปี 2568 จากสมาคมสถาปนิกสยาม

แต่ถึงกระนั้นศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง ยังมีอีกมุมหนึ่ง ซึ่งยังคงเป็นที่ถกเถียงในสังคมกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีประเด็นข้อพิพาทกับจุฬาฯ ที่กำลังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ หลังศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ดูแลศาลรุ่นที่ 4 พร้อมสุนัขออกจากพื้นที่ และต้องขอประกันตัวเพื่อเดินหน้าสู้คดีต่อไป


อย่างไรก็ดี วันนี้ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง ยังคงเป็นศูนย์รวมศรัทธา และเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของมรดกวัฒนธรรมที่ผู้คนร่วมสืบสาน ซึ่งแม้จะเผชิญความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคมากมาย ศาลเจ้าแห่งนี้ยังคงยืนหยัดเป็นที่พึ่งของชุมชนและจุดประกายความเชื่อให้กับคนรุ่นหลังอย่างงดงาม


“ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง” ตั้งอยู่ที่บริเวณสามย่าน-สะพานเหลือง ซอย จุฬาลงกรณ์ 30 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการทุกวัน 08.00-18.00 โทร. 06-2875-5884



ปักหมุดจุดมู “ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง” ขอพรงาน ความรัก ค้าขายปัง
ปักหมุดจุดมู “ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง” ขอพรงาน ความรัก ค้าขายปัง
ปักหมุดจุดมู “ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง” ขอพรงาน ความรัก ค้าขายปัง
ปักหมุดจุดมู “ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง” ขอพรงาน ความรัก ค้าขายปัง
ปักหมุดจุดมู “ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง” ขอพรงาน ความรัก ค้าขายปัง
