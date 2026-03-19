เทรนด์ใหม่ท่องเที่ยวยุโรป เมืองดังหันมาให้รางวัลนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ แทนการลงโทษ

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หลายเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในยุโรปได้ออกมาตรการเข้มงวด ทั้งค่าปรับ การขึ้นภาษี และเพิ่มข้อจำกัดต่างๆ เพื่อรับมือกับปัญหา “นักท่องเที่ยวล้นเมือง” (Overtourism) ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก อย่าง “โคเปนเฮเกน" กลับเลือกแนวทางที่แตกต่างออกไป ด้วยโครงการ CopenPay ที่เริ่มนำร่องทดลองใช้มาตั้งแต่ปี 2024 โดยมุ่งให้รางวัลแก่นักท่องเที่ยวที่แสดงพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการ CopenPay มีเป้าหมายสำคัญเพื่อแสดงให้เห็นว่า การดูแลสิ่งแวดล้อมสามารถทำได้ง่ายกว่าที่คิด พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ, ช่วยเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ หรือช่วยดูแลสวนชุมชน จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น บริการเช่าฟรี, ทัวร์ล่องเรือ หรืออาหารกลางวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
Søren Tegen Petersen ซีอีโอของ Wonderful Copenhagen เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากเมืองต่าง ๆ ในยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมีมากกว่า 100 หน่วยงานที่ติดต่อเข้ามาศึกษาแนวทาง
โดยปัจจุบันหลายเมืองยุโรปเตรียมเดินตามรอยแนวคิดนี้ กำลังถูกนำไปปรับใช้ในหลายเมือง เช่น เบอร์ลิน เบรเมน ในประเทศเยอรมนี หรือ เฮลซิงกิ ในฟินแลนด์ เป็นต้น
โดยเมืองหลวงของเยอรมนีอย่างเบอร์ลินนั้น มีแนวโน้มที่จะให้รางวัลการเดินทางสีเขียว ผ่านแผนพัฒนาโครงการที่คล้ายกัน โดยอาจให้สิทธิประโยชน์ เช่น ส่วนลดค่าเข้าพิพิธภัณฑ์, อาหารฟรี, บริการเช่าจักรยาน
แก่ผู้ที่เดินทางโดยรถไฟ ผู้เข้าพักระยะยาว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์โลก
ส่วนเมืองเบรเมนในเยอรมนี เตรียมประกาศเปิดตัวโครงการ BremenPay ในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยให้รางวัลกับนักท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางอย่างยั่งยืน เช่น เดินหรือปั่นจักรยาน, เดินทางโดยรถไฟ หรือเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นหรือสินค้ามือสอง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแสดงหลักฐาน เช่น รูปถ่ายหรือบัตรโดยสาร เพื่อรับสิทธิพิเศษ อาทิ ทัวร์เมืองฟรี รับเครื่องดื่มหรือกาแฟ และส่วนลดค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับ Deutsche Bahn มอบของที่ระลึกและคูปองให้กับผู้ที่เดินทางเข้าพักในเมืองด้วยรถไฟ
ขณะที่เฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟินแลนด์ กำลังพิจารณาโครงการที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟู รวมถึงการอนุรักษ์ทะเลบอลติก
แนวโน้มใหม่นี้สะท้อนการเปลี่ยนมุมมองของภาคการท่องเที่ยว จากการจำกัดและลงโทษไปสู่การสร้างแรงจูงใจเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่นอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่มีคุณค่า ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อจุดหมายปลายทางมากยิ่งขึ้น
