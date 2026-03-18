เฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ ที่ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

การเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์จะพิเศษและน่าประทับใจยิ่งกว่าเดิมที่โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok) โดยโรงแรมฯ ได้ตระเตรียมขนมและอาหารคาวหวานประจำเทศกาล อีสเตอร์ ที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยไว้คอยให้บริการไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลต หรือขนมเค้กที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเทศกาลอีสเตอร์ จำหน่ายที่ร้านขนมบัตเตอร์ (Butter) หรืออาหารพิเศษสำหรับเทศกาลอีสเตอร์ที่พร้อมให้บริการแบบไม่จำกัดที่ห้องอาหารเอสเพรสโซ่ (Espresso) กับบุฟเฟ่ต์มื้อสายวันอาทิตย์สำหรับเทศกาลอีสเตอร์ (Easter Sunday Brunch) เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับครอบครัว เพื่อน และคนที่คุณรักได้อย่างสมบูรณ์แบบ
พบกับขนมหวานสุดพิเศษสำหรับเทศกาลอีสเตอร์ที่ร้านขนมบัตเตอร์มากมายหลากหลายรายการ อาทิ ขนมปังช็อกโกแลตฮอตครอส (Chocolate Hot Cross Bun) ขนมปังช็อกโกแลตก้อนกลม เนื้อนุ่ม ที่มีเครื่องหมายกากบาทอยู่ด้านบนขนมปัง ช็อกโกแลตดีไซน์สุดสร้างสรรค์ที่มีแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมไทย มีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ บัว ช้างน้อย และน้ำใจ คุกกี้อีสเตอร์เนยสด (Easter Butter Cookies) และช็อกโกแลตรูปกระต่ายสุดน่ารักที่ออกแบบเป็นรูปทรงไข่ทุบให้แตกก่อนแบ่งปันกันกินเหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษ นอกจากนั้นยังมีขนมอบและขนมเค้กที่เหมาะสำหรับรับประทานคู่กับน้ำชายามบ่าย หรือใช้เป็นของขวัญส่งมอบให้คนที่เรารักในเทศกาลอีสเตอร์ ขนมหวานสุดพิเศษสำหรับเทศกาลอีสเตอร์ให้บริการทุกวัน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น.
ในขณะที่ห้องอาหาร เอสเพรสโซ่ ขนขบวนอาหารนานาชาติมาให้บริการแบบไม่จำกัดเป็นพิเศษในบุฟเฟ่ต์มื้อสายวันอาทิตย์ฉลองเทศกาลอีสเตอร์ เริ่มตั้งแต่หอยนางรมสด ไข่ปลาคาเวียร์ อาหารทะเลแช่เย็นฉ่ำบนน้ำแข็ง โคลด์คัต ชีส สลัด และซุป ตลอดจนอาหารไทยยอดนิยม อาหารตะวันออกกลางและอินเดีย อาหารจีนประเภทย่างสูตรดั้งเดิม และติ่มซำรสเลิศ อาหารญี่ปุ่นอย่างซูชิ และเทมปุระ นอกจากนี้ ยังมีอาหารพิเศษปรุงสดใหม่ให้บริการแบบจานต่อจานจากมุมอาหารปรุงสด อาทิ บอสตันล็อบสเตอร์ย่างเสิร์ฟกับซอสโคชูจังมายองเนส รวมไปถึงพาสต้า ตับห่านทอด เนื้ออบที่เชฟแล่ให้สด ๆ และก๋วยเตี๋ยว ส่วนเด็ก ๆ สามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมระบายสีบนเปลือกไข่ระหว่างมื้ออาหาร
ปิดท้ายมื้ออาหารสุดประทับใจด้วยขนมหวานสุดพิเศษสำหรับเทศกาลอีสเตอร์ที่เชฟบรรจงรังสรรค์อย่างประณีต อาทิ เค้กซิมเนลอีสเตอร์ (Easter Simnel Cake) เค้กแครอทหอมเครื่องเทศอ่อน ๆ พายสูตรดั้งเดิม พายบานอฟฟี่ฮาเซลนัทคาราเมล (Salted Caramel & Hazelnut Banoffee Pie) แครมบรูว์เลเสิร์ฟในเปลือกไข่ (Crème Brûlée Served in Eggs Shell) อีสเตอร์บราวนี่ (Easter Egg Brownies) มัฟฟินบันนี่ (Bunny Muffin) ทาร์ตไข่ (Egg Tart) ช็อกโกแลตไข่และกระต่ายวันอีสเตอร์หลากหลายสี และขนมปังกากบาทสัญลักษณ์ประจำเทศกาลอีสเตอร์ (Easter Cross Bread)
ขนมหวานสุดพิเศษสำหรับเทศกาลอีสเตอร์วางจำหน่ายที่ร้านขนมบัตเตอร์ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. ราคาเริ่มต้น 60 บาทสุทธิ
ส่วนบุฟเฟ่ต์มื้อสายวันอาทิตย์ฉลองเทศกาลอีสเตอร์ ให้บริการที่ห้องอาหาร เอสเพรสโซ่ ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00-15.00 น. ราคาท่านละ 3,200 บาท++ และเด็กอายุ 7 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 1,600 บาท++ ส่วนเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี รับประทานฟรีเมื่อมาพร้อมผู้ใหญ่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 0-2656-0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ InterContinental.com/Bangkok
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline