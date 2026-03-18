“ข้าวแช่ตำรับทองหล่อ 2026” อร่อยคลายร้อน ณ ร้านอาหารไทย ทองหล่อ

ร้านอาหารไทย “ทองหล่อ” ชวนสัมผัส “ข้าวแช่ตำรับทองหล่อ 2026” ชูมาตรฐานฮาลาล 100% อร่อยกับเมนูคลายร้อนดั้งเดิมได้อย่างมั่นใจ พร้อมเซ็ตของขวัญปิ่นโตสุดพรีเมียม
ร้านอาหารไทย “ทองหล่อ” ต้นตำรับอาหารไทยชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลหนึ่งเดียวในพื้นที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์และฤดูร้อนด้วย “เทศกาลข้าวแช่ตำรับทองหล่อ 2026” นำเสนอเมนูคลายร้อนแบบประณีตศิลป์ ที่คงหัวใจของอาหารไทยดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วน โดยผ่านกระบวนการปรุงที่ถูกต้องตามหลักฮาลาล (Halal Food) 100% ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะชาวมุสลิม สามารถสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยของข้าวแช่ตำรับไทยแท้ได้อย่างมั่นใจและสบายใจที่สุด
ไฮไลท์ของข้าวแช่ตำรับทองหล่อในปีนี้ ทางร้านได้คัดสรรข้าวชั้นดีนำมาขัดสีจนขาวสะอาดเมล็ดสวย แช่ในน้ำอบควันเทียนลอยดอกไม้สดจนหอมฟุ้งอันเป็นเอกลักษณ์ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงรสเลิศนานาชนิดที่ปรุงจากวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพสูง เน้นเนื้อวัว ปลา และไก่เป็นหลัก อาทิ ลูกกะปิหอมจากแหล่งผลิตธรรมชาติ, ลูกปลาหวาน และพริกหยวกสอดไส้
นอกจากนี้ ทางร้านยังได้เตรียมชุดของขวัญสุดพิเศษ “ปิ่นโตไม้ไผ่ลายพิกุล” งานหัตถกรรมที่สะท้อนความประณีตทรงคุณค่า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นตัวแทนส่งมอบความปรารถนาดีให้แก่ผู้ใหญ่ หรือนำไปเป็นของฝากในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
รายละเอียดราคาและเงื่อนไขการสั่งจอง :
ชุดรับประทานที่ร้าน: ราคา 490 บาท / 1 ท่าน (เปิดให้บริการเฉพาะวันที่มีการจัดงานในอิมแพ็ค เวลา 11.00 – 20.00 น.)
ชุดพรีเมียมกิฟท์เซ็ต: ราคา 590 บาท (สำหรับ 1 ท่าน)
ชุดพรีเมียมกิฟท์เซ็ตปิ่นโตไม้ไผ่ลายพิกุล: ราคา 1,590 บาท (สำหรับ 2 ท่าน)
ระยะเวลาสั่งจองล่วงหน้า: 25 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2569 (กรุณาสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)
ระยะเวลาส่งมอบและรับสินค้า: 6 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2569
เชิญร่วมสัมผัสความเย็นฉ่ำอย่างมั่นใจ และส่งมอบความสุขให้แก่กันได้ที่ ร้านอาหารไทย “ทองหล่อ” บริเวณล็อบบี้ ชั้น 2 อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ช่องทางการติดต่อและสำรองที่นั่ง: โทรศัพท์: 02-833-4038, LINE Official: @thonglorcuisine, Facebook/Instagram: Thonglor Cuisine
