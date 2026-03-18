ระวังตกหลุมรัก “ลูกสลอธสองนิ้ว” ลูกสลอธตัวแรกของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว!

ชมความน่ารักของลูกสลอธสองนิ้ว สมาชิกใหม่ของแก๊งสลอธ และยังเป็นลูกสลอธตัวแรกของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอีกด้วย ซึ่งเจ้าลูกสลอธน้อยตัวนี้เกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 69 ที่ผ่านมา มีน้ำหนักแรกคลอด 555 กรัม เป็นลูกของคุณปู่แฟลชและเอลซ่านั่นเอง
ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแจ้งว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่ลูกสลอธปรับตัว ใครที่มาเยี่ยมชมตอนนี้ก็อาจจะไม่เห็น แต่ถ้าได้เวลาโชว์ตัวแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
