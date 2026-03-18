5 จุดหมายปลายทางในประเทศไทย ติดโผ “World’s Greatest Places 2026” ของ TIME

นิตยสาร TIME เผยรายชื่อ “World’s Greatest Places 2026” คัดเลือก 100 จุดหมายปลายทางโดดเด่นจากทั่วโลก ซึ่งในปีนี้มีสถานที่จาก ประเทศไทย ติดอันดับถึง 5 แห่ง สะท้อนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายและโดดเด่นในระดับนานาชาติ
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่า การคัดเลือกจุดหมายปลายทางของไทยในปีนี้เน้นไปที่ “การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์” (Experience-based Tourism) ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของประเทศในหลากหลายมิติ ตั้งแต่ที่พักระดับโลก ศิลปวัฒนธรรม ไปจนถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
5 สถานที่จากไทยที่ติดอันดับโลกของนิตยสาร TIME ในปีนี้ ได้แก่
1. DaiDib DaiDee – อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ฟาร์มสเตย์ขนาดเล็กในชนบท ที่นำเสนอวิถีชีวิตเกษตรกรรมท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมจุดเด่นด้านอาหารอย่างพิซซ่าสไตล์ไทยที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
2. Mandarin Oriental Bangkok
โรงแรมระดับตำนานริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 150 ปี ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราและมรดกทางการบริการของไทย
3. The Blue Jasmine Train
ประสบการณ์ท่องเที่ยวทางรถไฟระดับพรีเมียม เส้นทาง 9 วัน ที่ผสมผสานการเดินทางกับกิจกรรมท่องเที่ยวนอกขบวนรถ
4. Khao Yai Art Forest – ใกล้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แหล่งศิลปะร่วมสมัยท่ามกลางธรรมชาติ ที่ผสานงานศิลป์เข้ากับภูมิทัศน์ป่าไม้ได้อย่างกลมกลืน
5. Dib Bangkok – กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ศิลปะร่วมสมัยที่กำลังเติบโต สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองหลวงในฐานะศูนย์กลางศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวสมัยใหม่
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline