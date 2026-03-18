เปิด “พิพิธภัณฑ์จักรพันธุ์ โปษยกฤต” แหล่งอนุรักษ์-เผยแพร่งานศิลป์ไทย

สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์จักรพันธุ์ โปษยกฤต นายภูวดล สายเสมา ผู้อำนวยการส่วนวัฒนธรรม นางวิลาสิณี ศรีปรางค์ทอง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม และนักวิชาการวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ณ พิพิธภัณฑ์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 58 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ได้ดำเนินการจัดตั้ง "พิพิธภัณฑ์จักรพันธุ์ โปษยกฤต" ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ และเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ศิลปะ ที่รวบรวมผลงานของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต มาจัดเป็นนิทรรศการ ซึ่งประกอบไปด้วย
• ภาพเขียนกว่า 100 ภาพ
• หุ่นกระบอก เรื่องสามก๊ก
• หุ่นกระบอก เรื่องตะเลงพ่าย
• ประติมากรรม
พิพิธภัณฑ์จักรพันธุ์ โปษยกฤต จะเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมทุกวันอาทิตย์ เริ่มอาทิตย์แรกในวันที่ 29 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น
หน่วยงานที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถเข้าชมได้ทุกวันพุธ
ทั้งนี้มีค่าเข้าชมเพื่อบำรุงสถานที่ ดังนี้
ผู้ใหญ่ 300.-
นักศึกษา 150.-
นักเรียน 100.-
เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย
แผนที่ https://maps.app.goo.gl/PouAvemry391Tuq89?g_st=ic
ติดตามพิพิธภัณฑ์ได้ที่ เพจ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต https://www.facebook.com/chakrabhand
