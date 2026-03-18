หิวแสงหาคอนเทนต์ ชายไทยกระโดดลงบ่อ “หมูเด้ง” สวนสัตว์เขาเขียวสั่งดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

ชายไทยอาศัยจังหวะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลสัตว์ในช่วงเย็น กระโดดลงถ่ายคอนเทนต์ในบ่อ “หมูเด้ง” แบบประชิดตัว สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สั่งเอาผิดถึงที่สุด เผยหมูเด้งปลอดภัย แต่อาจมีอาการตื่นตกใจจากคนแปลกหน้า
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โพสต์แถลงชี้แจง เรื่อง ชี้แจงกรณีบุคคลบุกรุกเข้าพื้นที่ส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัสแคระ (หมูเด้ง) โดยระบุว่า
ตามที่มีภาพปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 17:00 น. กรณีพบผู้บุกรุกเข้าไปภายในพื้นที่ส่วนแสดงของ "น้องหมูเด้ง" ฮิปโปโปเตมัสแคระ นั้น
ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอชี้แจงความคืบหน้าและการดำเนินการล่าสุด ดังนี้
1.จากการประสานงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่าผู้บุกรุกเป็น "ชาวไทย" ซึ่งอาศัยช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานดูแลสัตว์ในช่วงเย็น ลักลอบเข้าไปในบริเวณเขตหวงห้ามซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและส่วนแสดงสัตว์
2.ขณะนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ควบคุมตัวผู้กระทำผิดส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนหามูลเหตุจูงใจ และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสัตว์ป่าเป็นสำคัญ
3.จากการตรวจสอบโดยผู้ดูแล (Keeper) พบว่าน้องหมูเด้งและครอบครัวไม่ได้รับอันตราย แต่อาจมีอาการตื่นตกใจเล็กน้อยจากการเผชิญหน้ากับบุคคลภายนอกในระยะใกล้ ซึ่งทางทีมสัตวแพทย์จะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดต่อไป
4.สวนสัตว์ฯ ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนและแฟนคลับทุกท่านที่ช่วยแจ้งเหตุและแสดงความห่วงใยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือของทุกท่านเป็นกำลังใจสำคัญให้เจ้าหน้าที่มุ่งมั่นดูแลสวัสดิภาพสัตว์ป่าอย่างดีที่สุด
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอย้ำเตือนนักท่องเที่ยวทุกท่านให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวท่านและสัตว์ป่า หากพบพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง สวนสัตว์ฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569