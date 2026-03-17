สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดตัวสมาชิกใหม่ “ลูกสลอธสองนิ้ว” มองหน้าระวังหลง

วันนี้ (17 มีนาคม 2569) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เปิดตัวสมาชิกใหม่ล่าสุด “ลูกสลอธสองนิ้ว” สัตว์แสนน่ารักของทุกคน ที่ได้รับฉายาว่าเป็น เทพเจ้าแห่งความ Slow Life
โดยแฟนเพจขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง ได้โพสต์ภาพสุดน่ารักพร้อมระบุว่า
สมาชิกใหม่ของแก๊ง ลูกสลอธสองนิ้ว
ลูกสลอธตัวแลกของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
เตือนไว้ก่อน อย่ามองหน้าเด็ก เดี๋ยวหลง
สำหรับเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับสลอธ
- เคลื่อนไหวเฉลี่ยเพียง 15–30 เซนติเมตร/นาที
- ใช้เวลานอนวันละกว่า 20 ชั่วโมง
เรียกได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เคลื่อนไหวเชื่องช้าที่สุดในโลก โดยความน่ารักและแสนอบอุ่นของสลอธ จึงเป็นสัตว์ขวัญใจของเด็กๆ และใครหลายๆ คน