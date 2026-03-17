“ดอกกัลปพฤกษ์” บานสะพรั่งสุดตื่นตาตื่นใจ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ใครอยู่เชียงใหม่ หรือมีโปรแกรมไปเที่ยวภายในสัปดาห์นี้ อย่าลืมแวะไปเก็บความงดงามของ “ดอกกัลปพฤกษ์" ที่ให้ฟีลเหมือนอยู่เมืองนอก
ล่าสุด อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โพสต์ภาพของ “ดอกกัลปพฤกษ์" ซึ่งระบุว่า ตอนนี้หลายต้นกำลังออกดอกเต็มช่อ สีชมพู-ขาวหวานละมุนตัดกับท้องฟ้าและแนวต้นไม้เขียวขจี กลายเป็นมุมถ่ายภาพสุดโรแมนติกที่ไม่ควรพลาด
และยังมีอีกหลายต้นที่กำลังเริ่มผลิช่อดอก เตรียมบานต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์นี้ ใครที่กำลังมองหาสถานที่เดินเล่น ถ่ายรูปสวยๆ ท่ามกลางธรรมชาติบอกเลยว่าช่วงนี้ คือ ช่วงเวลาที่สวยสุดๆ
สำหรับ “ดอกกัลปพฤกษ์" หลายคนอาจเรียก”ซากุระเมืองไทย" เนื่องจากเมื่อกัลปพฤกษ์ผลัดใบและออกดอก สีชมพูพร้อมกันทั้งต้นดูคล้ายดอกซากุระ
ดอกของกัลปพฤกษ์เมื่อแรกบานมีสีชมพู อ่อนและเปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อดอกใกล้โรย สามารถชื่นชมความสวยงามของดอกกัลปพฤกษ์ได้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน
พิกัด : Sky Walk
คาดว่าจะบานสะพรั่งถึง 20 มีนาคม 2569
ชมความงามได้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00–18.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม : 053-114110-2
