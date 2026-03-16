บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ “วัดหงส์รัตนาราม” กับตำนานสุดทึ่ง เปลี่ยนชีวิต พลิกจากร้ายกลายเป็นดี

หากใครรู้สึกว่าอะไร ๆ ก็ไม่ค่อยเป็นใจ ดวงตก งานก็ติดขัด ความสัมพันธ์ก็ไม่ราบรื่น ทำอะไรก็ดูเหมือนสวนทางไปหมด หนึ่งในสถานที่ที่บรรดาสายมูฝั่งธนรู้จักกันดีมาเป็นเวลาหลายร้อยปี นั่นก็คือ “บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์” ที่ “วัดหงส์รัตนาราม” หรือ “บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์วัดหงส์ฯ” แห่งย่านฝั่งธน ที่มีตำนานและความเชื่อ ว่า สามารถช่วยเปลี่ยนชีวิต พลิกจากร้ายให้กลายเป็นดี
“วัดหงส์รัตนาราม” เป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญในฝั่งธนบุรี เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดเจ้าขรัวหงส์” หรือ ”วัดเถ้าแก่หง” ตามชื่อของเศรษฐีชาวจีนผู้สร้างวัดในสมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดหงส์รัตนาราม”
ภายในวัดหงส์มีพระอุโบสถที่สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน เล่ากันว่าพระองค์มักจะเสด็จมานั่งวิปัสสนากรรมฐานที่วัดนี้ โดยในพระอุโบสถมีพระประธานคือพระพุทธรูปสำคัญ คือ “หลวงพ่อแสน” และงานจิตรกรรมฝาผนัง งานลวดลายแกะสลักฝีมือจากช่างในสมัยรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔
นอกจากนี้ บริเวณหลังวัดยังมี “ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” สถานที่ที่เชื่อกันว่าพระโลหิตของพระองค์ตกลงดิน เมื่อครั้งสิ้นรัชกาลในปี 2325 ชาวบ้านผู้จงรักภักดีจึงสร้างศาลหลังนี้ขึ้นตั้งแต่นั้นมา ก่อนกองทัพเรือจะมาบูรณะใหม่ในภายหลัง โดยยังคงรักษาศาลเก่าดั้งเดิมไว้คู่กัน
ในบริเวณวัดหงส์ฯยังมี “บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์” หรือ “สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตาก” อันเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่เชื่อกันว่าสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้สรงน้ำและชำระล้างศาสตราวุธก่อนออกรบ
บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในการแก้ดวงตก ล้างซวย ล้างอาถรรพ์ เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี และเสริมสิริมงคลทั้ง 4 ด้าน
โดย ด้านทิศเหนือ บำบัดทุกข์โศกโรคภัย, ทิศตะวันตก แคล้วคลาดปลอดภัย, ทิศใต้ ค้าขายร่ำรวย โชคลาภ และทิศตะวันออก เมตตามหานิยม
สำหรับตำนานที่เกี่ยวข้องกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ได้มีเขียนไว้ในวัดว่า บ่อน้ำแห่งนี้ มีการเสกสร้างโดยสายวิชาของ “วัดประดู่โรงธรรม” กลางบ่อนั้น ว่ากันว่า ได้มีการฝังแผ่นศิลาอาถรรพ์ลงอักขระมนตราไว้ จึงทำให้น้ำทุกหยาดหยดของบ่อนี้ จึงเปี่ยมด้วยเวทมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ คนนิยมมาทั้ง อาบน้ำมนต์ ในสระ รดน้ำมนต์ หรือ ตักกลับบ้าน เพื่อเสริมสิริมงคล บางคนนำไปแก้คุณไสย จะได้ผลสัมฤทธิ์ดังที่อธิษฐานไว้
และนี่ก็คือเรื่องราวตำนานของบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งบรรดาสายมู ผู้ที่มีจิตศรัทธา หรือผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องนี้ก็สามารถไปอาบน้ำมนต์ รดน้ำมนต์ ที่เชื่อกันว่าช่วยเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีที่วัดหงส์รัตนาราม ฝั่งธน กันได้
วัดหงส์รัตนาราม ตั้งอยู่ ใกล้กับสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (สามารถเดินทางด้วยรถสาธารณะ MRT สถานีอิสรภาพ ทางออก 1 เดินต่อประมาณ 600 เมตร) เปิดให้บริการทุกวัน 08.00-17.00 น.