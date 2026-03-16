กรมศิลปากร จัดใหญ่ “สงกรานต์วัดไชยฯ ปีใหม่ไทยอยุธยา 2569” 9–13 เม.ย.นี้ ณ โบราณสถาน วัดไชยวัฒนาราม
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดกิจกรรม “สงกรานต์วัดไชยฯ ปีใหม่ไทยอยุธยา” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 9–13 เมษายน 2569 ณ โบราณสถาน วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบูรณาการความร่วมมือกับ สำนักการสังคีต และ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย
การจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจากความสำเร็จของกิจกรรมท่องเที่ยวโบราณสถานยามราตรี “อยุธยานาวา เมืองท่านานาชาติ ร่มพระบารมีสิริยาลัย” ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงต่อยอดสู่การจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ไทยในบรรยากาศโบราณสถานสำคัญของจังหวัด
ภายในงานมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลาย อาทิ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป การละเล่นพื้นบ้านโบราณ การสาธิตการทำธงปักเจดีย์ทราย การทำพวงมโหตร กิจกรรมก่อกองทราย รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมและรำวงย้อนยุคให้ประชาชนได้ร่วมสนุก
นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารไทยคลายร้อน เช่น น้ำตาลสด ไอศกรีมโบราณ และขนมถังแตก พร้อมด้วยกิจกรรม “ศิลปากรสัญจร” ที่นำองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่แก่ประชาชน
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก Ayutthaya Historical Park หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-2525
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline