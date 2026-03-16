เอ็นดู! “3 เสือโคร่ง” หลุด QC ความน่ากลัวเป็นศูนย์ ซุปตาร์กลุ่มใหม่ที่สวนสัตว์ในจีน

กำลังเป็นไวรัลเรียกรอยยิ้มส่งตรงจากเมืองจีนกับ “3 เสือโคร่ง” หน้าตาสุดมึนที่แทบไม่เหลือเค้าโครงเสือโคร่งสุดน่าเกรงขาม ที่กำลังได้รับความเอ็นดูอย่างมาก ในสวนสัตว์เล่อเหอเล่อตู นครฉงชิ่ง ประเทศจีน
โดย “3 เสือโคร่ง” ที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ อยู่ที่สวนสัตว์เล่อเหอเล่อตู (Lehe Ledu Wildlife Zoo) นครฉงชิ่ง ซึ่งจุดที่ทำให้ทั้งสามตัวโด่งดังเป็นเพราะหน้าตาสุดมึน ที่ดูแล้วไม่เหมือนเสือโคร่งทั่วไปที่ดูน่ากลัวน่าเกรงขาม
ซึ่งเสือตัวแรกมีสีทองเป็นพี่น้องกับเสือตัวสีขาว และอีกตัวมีสีขาวหิมะ ทั้งสามตัวนี้เกิดมาแล้วแม่เสือไม่เลี้ยงเหมือนกัน เจ้าหน้าที่จึงต้องนำมาเลี้ยง พวกมันจึงมีอุปนิสัยคล้ายลูกแมวมากกว่าเสือนั่นเอง
ในช่วงต้นปี 2026 พวกมันอายุราว 1 ขวบครึ่ง เจ้าหน้าที่เริ่มพาพวกมันมาโชว์ตัวที่โซนเสือ และเมื่อนักท่องเที่ยวได้เห็นทั้งสามตัว ก็เอ็นดูในหน้าตาเรียกรอยยิ้มของพวกมันมาก
และได้พากันตั้งชื่อเจ้าเสือทั้งสามตามการ์ตูนสอนเด็กของประเทศจีนเรื่อง “เด็กไม่มีสมองกับเด็กไม่มีความสุข“ (没头脑和不高兴) ซึ่งชาวเน็ตเห็นสองเสือที่พี่น้องก็นึกถึงการ์ตูนเรื่องนี้ขึ้นมา เลยตั้งชื่อเสือสีทองว่า “ไม่มีสมอง” และตั้งชื่อเสือสีขาวว่า “ไม่มีความสุข”
ส่วนเสือสีขาวหิมะก็โดนตั้งชื่อให้คล้องกันว่า “แล้วแต่เลย” เพราะหน้าตาแบบไม่สนโลก ประมาณว่าใครจะตั้งชื่ออะไรก็เอาที่สบายใจ แล้วแต่เลยนั่นเอง
ซึ่งตอนนี้ทั้งสามตัวกลายเป็นดาวเด่นของสวนสัตว์นึ้ไปแล้ว พอเป็นที่พูดถึงมากเข้า คนก็เริ่มเชื่อว่าพวกมันนิสัยแบบนั้นจริง ๆ จนพี่เลี้ยงต้องออกมาแก้ตัวแทนน้อง ๆ ว่า…
“ถึงจะท่าทางโง่ ๆ มึน ๆ เหม่อลอย ไร้สติ แต่ที่จริงเด็ก ๆ เฉลียวฉลาด มีชีวิตชีวา และมีความสุขมากครับ“
อ้างอิงข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพจ Poetry of Bitch
