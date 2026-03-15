เป็ดปักกิ่งสไตล์ฮ่องกง เสิร์ฟในราคาพิเศษ ณ ห้องอาหารจีนพาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองท์

สุดยอดเมนูเป็ดปักกิ่งเลิศรส พร้อมเสิร์ฟในราคาพิเศษ ที่ ห้องอาหารจีนพาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองท์ ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย.69
ห้องอาหารพาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองท์ ห้องอาหารจีนกวางตุ้งร่วมสมัย ที่ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสความอร่อยของ “เป็ดปักกิ่ง” หนึ่งในเมนูอาหารจีนเลื่องชื่อระดับโลก ที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน พร้อมนำเสนอในราคาพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศหรูหราของห้องอาหาร หรือในห้องรับรองส่วนตัวที่อบอุ่น
เมนู Barbecued Peking Duck – Hong Kong Style โดดเด่นด้วยการคัดเลือกเป็ดคุณภาพดีจากแหล่งที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกรรมวิธีการย่างอย่างพิถีพิถัน จนได้หนังเป็ดกรอบสีทองสวยงาม พร้อมเนื้อที่นุ่มฉ่ำและเปี่ยมด้วยรสชาติ
เมนูสุดพิเศษนี้ถูกรังสรรค์เป็น 3 คอร์ส เริ่มต้นด้วยการเสิร์ฟหนังเป็ดกรอบและเนื้อเป็ดฉ่ำหวานในสไตล์ดั้งเดิม รับประทานคู่กับแผ่นแป้งจีนโฮมเมดบางนุ่ม พร้อมเครื่องเคียงสูตรคลาสสิก ต่อด้วยขาเป็ดที่ผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถันจนเนื้อนุ่มละมุน เสิร์ฟพร้อมซอสบ๊วยรสกลมกล่อม และปิดท้ายด้วยเนื้อเป็ดผัดกระเทียมในกระทะร้อน กลิ่นหอมชวนรับประทาน
เมนูยอดนิยมนี้ปกติราคา 2,400 บาท++ แต่ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม – 30 เมษายน 2569 แขกทุกท่านสามารถอิ่มอร่อยกับเมนูนี้ได้ในราคาพิเศษเพียง 1,999 บาทสุทธิ
ไม่ว่าจะเป็นมื้อพิเศษสำหรับคู่รัก ครอบครัว หรือการสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อน เมนู Barbecued Peking Duck – Hong Kong Style จากห้องอาหารพาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองท์ จะมอบประสบการณ์ความอร่อยที่น่าประทับใจและตราตรึงในความทรงจำอย่างแน่นอน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-2059-5999 หรือ https://bit.ly/RSVNPagoda
หรือติดต่อสามารถผ่านช่องทางเหล่านี้:
อีเมล: restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com
เว็บไซต์: www.pagodabangkok.com
เฟสบุ๊ก: www.facebook.com/pagodachineserestaurant
ไลน์: @pagoda
