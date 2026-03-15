คอมโบเซตเติมพลังยามเช้า ณ มิลค์ แอนด์ โค

ครบจบในที่เดียว มิลค์ แอนด์ โค ชั้น G ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ จุดนัดพบที่รวบรวมความอร่อยในทุกสไตล์มาให้คุณได้ลิ้มรสสัมผัสอย่าง เบเกอรี่ ครัวซองต์ เดนิช เค้ก แซนด์วิช สลัด อาหารไทย และเครื่องดื่มชา กาแฟ ที่มาพร้อมความโดดเด่นรายล้อมด้วยการตกแต่งหรูหราทันสมัย ให้ความรู้สึกเพลิดเพลินผ่อนคลายสบายตา เหมาะสำหรับเช็คอินเก๋ๆ ลงโซเชียลอวดเพื่อนได้ทั้งเดือน เราขอนำเสนอ คอมโบเซตอาหารเช้าสุดพิเศษ พร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 11.00 น.
เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความสดใส เติมพลังในช่วงกลางวันของคุณ สามารถเลือกความอร่อยในแบบฉบับคุณกับครัวซองต์เนย หรือครัวซองต์นูเทลล่าคิวบ์ หรือครัวซองต์อัลมอนด์ 1 ชิ้น พร้อมน้ำส้มคั้นสด 1 แก้ว และกาแฟร้อน/เย็น 1 แก้ว หรือชา ในราคา 349 บาท++ ต่อเซต
หรือจะเลือกอิ่มอร่อยในทุกมื้ออาหารเราพร้อมให้บริการ สำหรับมื้อกลางวันเวลา 11.00 น. – 15.00 น. หรือเซตแซนด์วิช และพร้อมเครื่องดื่มเวลา 15.00 น. – 19.00 น. ทุกคอมโบเซตได้รับการออกแบบอย่างใส่ใจ ทั้งในเรื่องรสชาติ ความคุ้มค่า เพื่อมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ทั้งอร่อยและลงตัวในทุกมื้อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มิลล์ แอนด์ โค ชั้น G โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 02-100-1234 ต่อ 2321 หรืออีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
