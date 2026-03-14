เที่ยว “ศูนย์คชศึกษา” ตามรอยถิ่นช้างสุรินทร์ เรียนรู้วิถีคนกับช้างแห่งบ้านตากลาง

หากพูดถึงจังหวัด “สุรินทร์” ภาพจำที่หลายคนนึกถึงคงหนีไม่พ้นคำว่า “เมืองช้าง” เพราะที่นี่คือแหล่งชุมชนผู้เลี้ยงช้างที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และหนึ่งในสถานที่ที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างได้อย่างลึกซึ้งที่สุด ก็คือ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม
หมู่บ้านเล็ก ๆ ในอำเภอท่าตูมแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยว แต่คือพื้นที่ที่วิถีชีวิตของคนและช้างดำเนินไปพร้อมกันราวกับสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากูยหรือกวย ซึ่งมีภูมิปัญญาเรื่องการคล้องและเลี้ยงช้างสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน
การมาเยือนหมู่บ้านช้างจึงไม่ใช่แค่การมาดูช้าง แต่คือการได้เรียนรู้เรื่องราว วัฒนธรรม และความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยโลกของคนและช้างที่ศูนย์คชศึกษา
และก่อนที่จะได้ไปสัมผัสกับช้างตัวเป็นๆ ขอชวนแวะมาชมเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับช้างเมืองสุรินทร์กันก่อน โดยปักหมุดหมายมาที่ “พิพิธภัณฑ์ช้างสุรินทร์” พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับช้างไทย ทั้งประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชาวกูย และความสำคัญของช้างในสังคมไทย โดยมีการนำเสนอผ่านนิทรรศการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้การเรียนรู้เรื่องช้างกลายเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่าย
ที่นี่จึงเหมาะทั้งสำหรับนักท่องเที่ยว ครอบครัว และผู้ที่สนใจวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพราะนอกจากจะได้รู้จักช้างมากขึ้น ยังทำให้เข้าใจว่าทำไมชาวสุรินทร์จึงผูกพันกับช้างอย่างลึกซึ้ง
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ได้แรงบันดาลใจจาก “งาช้าง” ดูยิ่งใหญ่สะดุดตา ภายในจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับช้างอย่างครบถ้วน โดยแบ่งออกเป็น 4 โซนหลัก ที่พาผู้เข้าชมเดินทางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
โซนที่ 1 โลกของช้าง (The World of Elephants) โซนแรกจะพาผู้เข้าชมทำความรู้จักกับช้างในมิติทางธรรมชาติ ตั้งแต่ วิวัฒนาการของช้าง ชนิดของช้างทั่วโลก ลักษณะทางชีววิทยาและพฤติกรรมของช้าง มีสื่อจัดแสดงทั้งโมเดล โครงกระดูกช้าง และสื่อมัลติมีเดียที่ช่วยอธิบายเรื่องราวให้เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่อยากเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัตว์ยักษ์ใหญ่ชนิดนี้
โซนที่ 2 ช้างกับมนุษย์ (Elephants and Humans) โซนนี้เล่าเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้าง ที่มีมายาวนาน โดยเฉพาะในสังคมไทยที่ใช้ช้างทั้งในการศึกสงคราม การลากซุงในอุตสาหกรรมป่าไม้พิธีกรรมและวัฒนธรรม ผู้เข้าชมจะได้เห็นเครื่องมือ อุปกรณ์ และเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าช้างเคยมีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไร
โซนที่ 3 วิถีคนเลี้ยงช้างสุรินทร์ หนึ่งในโซนที่น่าสนใจที่สุด เพราะถ่ายทอด วิถีชีวิตของชาวกูย กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีชื่อเสียงด้านการคล้องและเลี้ยงช้าง เนื้อหาภายในโซนนี้จะเล่าถึงประเพณีเกี่ยวกับช้าง ความเชื่อและพิธีกรรม ชีวิตประจำวันของครอบครัวควาญช้าง ทำให้ผู้เข้าชมเข้าใจว่าช้างไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยง แต่เป็นเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของชาวสุรินทร์
โซนที่ 4 อนาคตของช้าง (Elephant Conservation) โซนสุดท้ายเน้นเรื่อง การอนุรักษ์ช้างในปัจจุบันและอนาคต โดยนำเสนอปัญหาที่ช้างกำลังเผชิญ เช่น การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง การดูแลช้างในยุคปัจจุบัน
นอกจากนี้หัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้านช้างคือ “ศูนย์คชศึกษา” ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อให้ช้างสุรินทร์ได้กลับมาอยู่ในบ้านเกิด และเป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องช้างสำหรับนักท่องเที่ยว ที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน พร้อมกิจกรรมมากมาย เช่น การชมการแสดงความสามารถของช้าง รวมถึงการเดินชมวิถีชีวิตของควาญช้างและช้างภายในหมู่บ้าน
ระหว่างเดินเล่นในพื้นที่กว้างใหญ่ของศูนย์คชศึกษา คุณอาจเห็นภาพที่น่าประทับใจ ช้างกำลังเดินเล่นอย่างเพลินใจ ควาญช้างพาช้างไปอาบน้ำ หรือแม้แต่ช้างที่กำลังกินอาหารอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ เป็นบรรยากาศเรียบง่ายที่ทำให้เราได้สัมผัสความสัมพันธ์ที่อบอุ่นระหว่างคนกับสัตว์อย่างแท้จริง
ภายในพื้นที่ของ ศูนย์คชศึกษา ยังมีสถานที่สำคัญที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ช้างสุรินทร์ ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับช้างไทยในมิติต่าง ๆ ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ไปจนถึงความสำคัญของช้างในสังคม
ภายในหมู่บ้านยังมีสถานที่ที่สะท้อนความเชื่อของชุมชนอย่างชัดเจน คือ “ศาลปะกำ” โดย “ปะกำ” คือเชือกศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการคล้องช้าง และถือเป็นสิ่งสำคัญในพิธีกรรมของชาวกูย ศาลปะกำจึงเปรียบเสมือนสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลก่อนการทำกิจกรรมเกี่ยวกับช้าง
สำหรับนักท่องเที่ยว การได้มาเยือนศาลปะกำไม่เพียงเป็นการชมสถานที่ แต่ยังเป็นการสัมผัสความเชื่อและจิตวิญญาณของชุมชนผู้เลี้ยงช้างที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี
อีกหนึ่งสถานที่ที่สะท้อนความรักระหว่างคนกับช้างอย่างลึกซึ้งคือ “สุสานช้าง” บ้านตากลาง เมื่อช้างตัวใดล้ม (เสียชีวิต) ชาวบ้านจะจัดพิธีศพให้เหมือนสมาชิกในครอบครัว และนำร่างของช้างมาฝังไว้ในพื้นที่สุสานช้าง ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร
สถานที่แห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงสุสาน แต่เป็นเครื่องยืนยันถึงความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างคนกับช้าง ที่ไม่ได้มองกันเพียงสัตว์เลี้ยง แต่คือ “เพื่อนร่วมชีวิต”
การมาเยือนหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อาจไม่ได้มีเพียงภาพการแสดงช้างหรือกิจกรรมท่องเที่ยวเท่านั้น แต่คือการได้เห็นชีวิตจริงของผู้คนที่เติบโตมากับช้าง ที่เป็นทั้งเพื่อน เป็นสมาชิกครอบครัว และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงมีชีวิตอยู่
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline