สุดปัง! ไทยขึ้นแท่นจุดหมายท่องเที่ยวยอดนิยม จากนักท่องเที่ยว 217 ล้านคนทั่วโลก

Trip.Best เผยอินไซต์จากนักท่องเที่ยว 217 ล้านคนทั่วโลก ตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายท่องเที่ยวยอดนิยม พร้อมเปิดเทรนด์ท่องเที่ยวปี 2026 ครั้งแรกในประเทศไทย
Trip.com Group ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับโลก จัดงาน “2026 Trip.Best Thailand Unpacked: Travel Trends and New Travel Solutions” ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดเผยผลการจัดอันดับ Trip.Best ประจำปี 2026 พร้อมเผยเทรนด์การท่องเที่ยวสำคัญของตลาดไทย
ข้อมูลจากผู้ใช้งานฟีเจอร์ Trip.Best มากกว่า 217 ล้านคนทั่วโลก ระบุว่า ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยติดอันดับในหลายหมวดหมู่ เช่น จุดหมายท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว เกาะและชายหาด รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยว
สัดส่วนจุดหมายในไทยที่ติดอันดับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ หมวดที่พัก 37% หมวดไนต์ไลฟ์ 40% หมวดกิจกรรมท่องเที่ยว 41% และหมวดร้านอาหาร 36%
ขณะเดียวกันข้อมูลการจองยังสะท้อนการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวไทย โดยปี 2025 การจองที่พักในประเทศไทยผ่านฟีเจอร์ Trip.Best เพิ่มขึ้น 24% จากปีก่อนหน้า และช่วงเทศกาลสงกรานต์มียอดการจองต่อวันเพิ่มขึ้นถึง 67%
นางสาวไดแอน ชุย ผู้จัดการทั่วไป Trip.com Group ประเทศไทย กล่าวว่า “ประเทศไทยพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุดแห่งหนึ่ง ผลการจัดอันดับ Trip.Best ปี 2026 สะท้อนให้เห็นสิ่งนี้อย่างชัดเจน การเปิดตัวงาน 2026 Trip.Best Thailand Unpacked: Travel Trends and New Travel Solutions ในวันนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของเราในการมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยวไทยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ”
ด้านแนวโน้มการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย พบว่าในปี 2026 การจองท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 80% โดยประเทศยอดนิยม ได้แก่ จีน สัดส่วน 53.9% ตามด้วยญี่ปุ่น 23.1% และเวียดนาม 7.8% ส่วนเมืองที่ถูกค้นหามากที่สุด ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ เฉิงตู โตเกียว และดานัง
นอกจากนี้ ความต้องการโรงแรมที่มีธีมเฉพาะทางยังเติบโตต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 75% นักท่องเที่ยวไทยนิยมที่พักวิวธรรมชาติ 29.1% รองลงมาคือโรงแรมระดับ 4 ดาวที่คัดสรรพิเศษ 27.1% และโรงแรมระดับลักชัวรี 18.2%
พร้อมกันนี้ Trip.Best ยังเปิดตัว 3 โครงการใหม่สำหรับตลาดไทย ได้แก่ Trip.Best Reviewer Program โปรแกรมนักรีวิว Trip.Best สำหรับสมาชิกระดับพรีเมียม, Black Diamond Tasting Privilege สิทธิพิเศษร้านอาหาร และการจัดอันดับ Top Experiences Ranking – Thailand Edition ที่รวบรวมประสบการณ์ท่องเที่ยวสำคัญของไทย เช่น เทศกาลสงกรานต์ เวิร์กช็อปทำอาหารไทย และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
