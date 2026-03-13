5 จุดเช็กอินสุดฟิน ริมทะเลจันทบุรี ที่ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต

“ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต” ถนนเลียบทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกระยะทางรวมกว่าร้อยกิโลเมตร เริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดระยอง ผ่านจันทบุรี ไปจนถึงตราด แต่ช่วงที่นับเป็นเส้นทางที่หลายคนยกให้เป็น “ถนนสวยระดับประเทศ” คือ ช่วงเลียบชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรี ซึ่งถูกออกแบบภายใต้แนวคิดถนนเพื่อการท่องเที่ยว (Scenic Route) โดยเฉพาะ
นอกจากความสวยงามในเชิงสถาปัตยกรรมทางหลวง มีความคดเคี้ยว โค้งมน ขนานไปกับทะเลและเนินผาริมฝั่ง ความราบเรียบของผิวถนนที่มีมาตรฐาน และแบ่งเลนจักรยานแยกเป็นสัดส่วน สิ่งที่โดดเด่นของถนนยังรวมถึงการมีสถานที่ท่องเที่ยวให้แวะพัก แวะเช็กอินระหว่างเส้นทางอย่างหลากหลาย สามารถจัดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวได้บนถนนเส้นนี้ ระหว่างพื้นที่อำเภอนายายอามกับอำเภอท่าใหม่
หินโคร่ง - พระยืน: จุดชมความงามอ่าวคุ้งวิมาน
อ่าวคุ้งวิมาน เสมือนจุดเริ่มต้นยอดนิยมของเส้นทางท่องเที่ยวถนนสายนี้ในพื้นที่จันทบุรี อำเภอนายายอาม โดยเริ่มที่ “จุดชมวิวหินโคร่ง” กองหินน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ริมทะเล แม้เป็นกองหินไม่อลังการหรือวิวสวยจนสะกดใจ แต่ลักษณะกองหินบริเวณชายฝั่งก็มีความสวยงามที่โดดเด่นด้วยสีเข้มของโขดหินตัดกับสีครามของน้ำทะเล โดยบริเวณรอบๆเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของคนท้องถิ่นและมีร้านค้าให้บริการ
ถัดจากจุดชมวิวหินโคร่งขับรถอ้อมไปอีกนิดเดียว เป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อพระยืน” หรือ พระชนะมารศรีมงคล พระพุทธรูปสีทองอร่ามองค์ใหญ่ปางห้ามสมุทร ซึ่งเป็นจุดชมวิวหาดคุ้งวิมานได้แบบ 180 องศา และสำหรับพุทธศาสนิกชนได้แวะขึ้นมาสักการะตามความศรัทธา
จุดชมวิวเนินนางพญา: มงกุฎแห่งอ่าวไทย
“เนินนางพญา” อำเภอนายายอาม เสมือนเป็นภาพจำของถนนเส้นนี้ ด้วยลักษณะคดโค้งแบบ S-Curve ริมทะเล ที่มอบทัศนียภาพของเส้นทางขนานแนวเขาไปกับน้ำทะเลสีครามเข้ม เมื่อมองจากมุมสูงจากบนเนินจะเห็นความลงตัวของการออกแบบของถนนกับภูมิทัศน์ของธรรมชาติ ซึ่งมุมดังกล่าวจึงกลายเป็นมุมมหาชนใช้สื่อสารถึงถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยระดับประเทศ
โดยบริเวณแนวรั้วกั้นตก ยังเป็นพื้นที่สำหรับ “คล้องกุญแจคู่รัก” กิจกรรมสนุกๆของเหล่าคู่รักที่ต้องการมาประกาศสัญญาความผูกพัน ณ ริมทะเล
ท่าเรือหาดเจ้าหลาว: สะพานปลาสุดขอบฟ้า
สะพานคอนกรีตทอดตัวออกไปในผืนน้ำทะเลยาวราว 200 เมตร ใต้ท้องฟ้าสีครามกับน้ำทะเลใสแจ๋ว มีเรือประมงสีสันสดใสจอดนิ่งเทียบท่าในเวลาสายๆ แต่หากเป็นช่วงเช้าตรู่บรรยากาศคงคึกคักไปอีกแบบ “สะพานปลาสุดขอบฟ้า" หรือ ท่าเรือหาดเจ้าหลาว อำเภอท่าใหม่ เป็นจุดที่แวะชมทั้งทัศนียภาพของท้องทะเลกว้างใหญ่ พร้อมกับวิถีประมงพื้นบ้าน
บริเวณท่าเรือหาดเจ้าหลาว เป็นตลาดอาหารทะเลสดๆ จากเรือประมงโดยตรง ในช่วงเช้าตรู่หรือช่วงเย็น บรรดาชาวประมง จะนำกุ้งหอยปูปลาสดๆ ขึ้นจากเรือมาขายในราคาย่อมเยา กิโลกรัมละไม่กี่ร้อย แต่ถ้ามาสายไป ก็ถูกจองไปหมด เพราะลูกค้ามีทั้งคนท้องถิ่น ร้านอาหารใกล้ๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวขาจรที่มุ่งมั่นเดินทางมาซื้อแบบไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ: ห้องเรียนธรรมชาติแห่งเมืองจันท์
ศูนย์ศึกษาฯ ในอำเภอท่าใหม่ เป็นต้นแบบของความยั่งยืนในภาคตะวันออก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางชายฝั่งทะเลจันทบุรีที่เคยถูกทำลายจากการทำนากุ้งและการบุกรุกป่า ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติที่ผสมผสานทั้งศาสตร์พระราชากับความงามทางธรรมชาติ
ไฮไลต์ไม่ควรพลาด เช่น เส้นทางเดินบนสะพานไม้สลับคอนกรีตระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร ที่จะพาผู้มาเยือนเข้าไปในใจกลางป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่ง มีอุโมงค์ต้นโกงกางให้ร่มเงาและความเย็นสบายตลอดเส้นทาง จุดพักศาลาชมวิวที่ยื่นออกไปในอ่าว มองเห็นเวิ้งน้ำอันเงียบสงบ ภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ ยังมีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ อควาเรียมขนาดย่อมที่รวบรวมปลาเศรษฐกิจและปลาสวยงามในท้องถิ่นมาจัดแสดงให้ชมฟรี
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน: เส้นทางธรรมชาติสุดโรแมนติกแบบ(ไม่)ลับ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอำเภอท่าใหม่ การเรียกว่า “เส้นทางธรรมชาติสุดโรแมนติกแบบ(ไม่)ลับ" เพราะในอดีตราว 10 ปีก่อน “พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน” เป็นจุดพักแรม และศึกษาธรรมชาติที่ไม่ใช่จุดหมายยอดฮิตของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างถิ่น ส่วนชาวต่างถิ่นขาจรนั้นน้อยคนที่จะรู้ว่า มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติขึ้นไปบนเนินเขาที่เรียกว่า “จุดชมวิวเขาบ่อเตย” เวิ้งอ่าวรูปพระจันทร์เสี้ยว จุดชมวิวมุมสูงที่มองเห็นทะเลเบื้องล่างได้แบบ 180 องศา ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ชมอาทิตย์อัสดงที่แสนจะโรแมนติก (ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า สำหรับการรอชมพระอาทิตย์ตก)
เส้นทางท่องเที่ยวอีกจุด คือ “ลานหินสีชมพู” หินทรายอาร์โคสที่มีส่วนผสมของธาตุเหล็ก เปลี่ยนให้ลานหินริมทะเลกลายเป็นสีแดงอมชมพู หรือสีม่วงอมน้ำตาลแดงโดยเฉพาะช่วงที่มีแสงแดดกระทบลานหิน ซึ่งลานหินนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเลียบชายฝั่ง มีให้เลือกตั้งแต่โพสท่าสวยๆไม่ไกลจากจุดทำการ หรือสายลุยสำรวจไปตามระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร