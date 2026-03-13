ชมฟรี! งาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยาฯ” ชมแสง สี เสียง ตลอด 7 วัน 7 คืน

จังหวัดนนทบุรีเตรียมจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมยิ่งใหญ่แห่งปี งาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2569” ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2569 ณ บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี
โดยงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2569” เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีตลอด 7 วัน 7 คืน เพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์ของวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่ผสมผสานความเป็นท้องถิ่นเข้ากับความบันเทิงร่วมสมัยอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังของเมืองไทย การแสดงแสง สี เสียงสุดตระการตา รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สะท้อนเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชนในพื้นที่
นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและของดีเมืองนนทบุรี ทั้งอาหารพื้นบ้าน อาหารขึ้นชื่อ สินค้าชุมชน และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้เลือกชิมเลือกซื้อกันอย่างจุใจ พร้อมโซนถ่ายภาพที่จัดไว้อย่างสวยงาม เพื่อเก็บภาพความประทับใจและบรรยากาศแห่งความสุขภายในงาน
งาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2569” ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของจังหวัดนนทบุรี ที่รวบรวมความงดงามของวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความร่วมมือของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ในงานเดียว โดยคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากตลอดระยะเวลาการจัดงาน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2569” ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2569 ณ บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
