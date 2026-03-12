ข่าวดี “กรุงเทพฯ” คว้าอันดับ 8 เมืองดีที่สุดในโลก ปี 2569 ส่วน “เชียงใหม่” ติดโผอันดับ 32

กรุงเทพฯ แรงไม่แผ่ว คว้าอันดับ 8 เมืองดีที่สุดในโลก อันดับ 2 ของเอเชีย ประจำปี 2569 จาก Time Out ขณะที่เชียงใหม่มาอันดับที่ 32 และเป็นอันดับ 9 ของเอเชีย ส่วนแชมป์เมืองดีที่สุดในโลกปีนี้ ได้แก่ เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
“Time Out” แพลตฟอร์มมีเดียไลฟ์สไตล์ระดับโลก เผยผลสำรวจ “50 เมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี พ.ศ. 2569” (The 50 best cities in the world in 2026) จากการสำรวจสอบถามความคิดเห็นกว่า 24,000 คน ใน 150 เมืองจากทั่วโลก ในหลากหลายมิติ ทั้งเรื่องของคุณภาพ ราคาอาหาร วิถีวัฒนธรรม และการใช้ชีวิต เป็นต้น ร่วมด้วยการลงคะแนนของผู้เชี่ยวชาญของ Time Out ที่คลุกคลีอยู่ในพื้นที่จริง ก่อนจะนำผลลัพธ์มาจัดอันดับต่อไป
ทั้งนี้ผลการสำรวจดังกล่าว ระบุว่า ปีนี้ (พ.ศ. 2569) เมือง “เมลเบิร์น” คว้าอันดับ 1 ไปครอง ส่วนอันดับได้แก่ เซี่ยงไฮ้ และอันดับ 3 คือ เมืองเอดินบะระ ขณะที่ “กรุงเทพมหานคร” คว้าอันดับที่ 8 (ปีที่แล้ว 2568 กรุงเทพฯคว้าอันดับที่ 2)
ลอรี ออสบอร์น (Laurie Osborne) หัวหน้าฝ่ายเนื้อหา ของ Time Out ประเทศไทย เปิดเผยว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย มีทั้งความเจริญ วุ่นวาย และสวยงาม รวมถึงเป็นเมืองที่มีความเป็นมิตรเสมอเมื่อคุณหลงทาง นอกจากนี้กรุงเทพฯ ยังมีวัฒนธรรมการกิน ศิลปะ วัดวาอาราม และไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่น น่าเดินทางมาสัมผัส อีกทั้งกรุงเทพฯ ยังเป็นอันดับ 1 ของเมืองที่ดีที่สุดของ GEN Z จากการจัดอันดับของ Time Out 1 เมื่อปี่ที่แล้ว (2568) อีกด้วย
สำหรับ 10 อันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี พ.ศ. 2569 จากการจัดอันดับของ Time Out มีดังนี้
1.เมลเบิร์น (ออสเตรเลีย)
2.เซี่ยงไฮ้ (จีน)
3.เอดินบะระ (สกอตแลนด์)
4.ลอนดอน (อังกฤษ)
5.นิวยอร์ก (สหรัฐฯ)
6.เคปทาวน์ (แอฟริกาใต้)
7.เม็กซิโกซิตี้ (เม็กซิโก)
8.กรุงเทพมหานคร (ไทย)
9.โซล (เกาหลีใต้)
10 โตเกียว (ญี่ปุ่น)
ส่วน 10 อันดับเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2569 จากการจัดอันดับของ Time Out ได้แก่
1.เซี่ยงไฮ้ (จีน)
2.กรุงเทพมหานคร (ไทย)
3.โซล (เกาหลีใต้)
4.โตเกียว (ญี่ปุ่น)
5.ฮ่องกง (จีน)
6.สิงคโปร์
7.ฮานอย (เวียดนาม)
8.ปักกิ่ง (จีน)
9.เชียงใหม่ (ไทย)
10.โฮจิมินห์ซิตี้ (เวียดนาม)