บานสะพรั่ง "ซากุระ-ทิวลิป" สวนประติมากรรมจิ้งอัน เซี่ยงไฮ้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(ภาพวันที่ 11 มี.ค.69)
ชวนชม "ซากุระ-ทิวลิป" ที่กำลังบานสะพรั่ง ณ สวนประติมากรรมจิ้งอัน (Jing'an Sculpture Park) สวนสวยกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ เป็นช่วงเวลาของดอกไม้บานสะพรั่งหลากสีสัน อย่างที่ "เซี่ยงไฮ้" ประเทศจีน อากาศกำลังเย็นสบาย เหมาะอย่างยิ่งกับการไปชมดอกไม้สวยๆ

(ภาพวันที่ 11 มี.ค.69)

(ภาพวันที่ 11 มี.ค.69)

(ภาพวันที่ 11 มี.ค.69)
สวนจิ้งอัน (Jing'an Sculpture Park) กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นอีกหนึ่งจุดในการชมดอกไม้ โดยในช่วงนี้จะมีดอกซากุระและดอกทิวลิปที่กําลังออกดอกสะพรั่ง พร้อมให้เข้าไปชื่นชมและถ่ายรูป (ภาพอัพเดต 11 มี.ค.69) รวมถึงยังมีดอกไม้อีกส่วนที่เตรียมจะผลิบานสวยงามเต็มที่ในช่วงปลายเดือน มี.ค. นี้

สําหรับการมาชมซากุระและทิวลิปแนะนําทางเข้าสวนที่ประตู 1 (MRT Shanghai natural history museum line 13 ทางออก 1)

แนะนำให้มาถ่ายดอกไม้ตั้งแต่ก่อน 10.00 น. แสงจะกำลังสวย และนักท่องเที่ยวไม่เยอะมาก

(ภาพวันที่ 11 มี.ค.69)
"สวนจิ้งอัน" หรือ "สวนประติมากรรมจิ้งอัน" (Jing'an Sculpture Park) เป็นสวนประติมากรรม ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของในเขตจิ้งอัน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน สวนประติมากรรมนี้อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเซี่ยงไฮ้ และไม่ไกลจากถนนหนานจิง 

(ภาพวันที่ 11 มี.ค.69)

(ภาพวันที่ 11 มี.ค.69)

(ภาพวันที่ 11 มี.ค.69)

(ภาพวันที่ 11 มี.ค.69)

(ภาพวันที่ 11 มี.ค.69)

(ภาพวันที่ 11 มี.ค.69)

(ภาพวันที่ 11 มี.ค.69)









(ภาพวันที่ 11 มี.ค.69)
(ภาพวันที่ 11 มี.ค.69)
(ภาพวันที่ 11 มี.ค.69)
(ภาพวันที่ 11 มี.ค.69)
(ภาพวันที่ 11 มี.ค.69)
