บานสะพรั่ง "ซากุระ-ทิวลิป" สวนประติมากรรมจิ้งอัน เซี่ยงไฮ้

ชวนชม "ซากุระ-ทิวลิป" ที่กำลังบานสะพรั่ง ณ สวนประติมากรรมจิ้งอัน (Jing'an Sculpture Park) สวนสวยกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
ช่วงฤดูใบไม้ผลิ เป็นช่วงเวลาของดอกไม้บานสะพรั่งหลากสีสัน อย่างที่ "เซี่ยงไฮ้" ประเทศจีน อากาศกำลังเย็นสบาย เหมาะอย่างยิ่งกับการไปชมดอกไม้สวยๆ
ณ สวนจิ้งอัน (Jing'an Sculpture Park) กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นอีกหนึ่งจุดในการชมดอกไม้ โดยในช่วงนี้จะมีดอกซากุระและดอกทิวลิปที่กําลังออกดอกสะพรั่ง พร้อมให้เข้าไปชื่นชมและถ่ายรูป (ภาพอัพเดต 11 มี.ค.69) รวมถึงยังมีดอกไม้อีกส่วนที่เตรียมจะผลิบานสวยงามเต็มที่ในช่วงปลายเดือน มี.ค. นี้
สําหรับการมาชมซากุระและทิวลิปแนะนําทางเข้าสวนที่ประตู 1 (MRT Shanghai natural history museum line 13 ทางออก 1)
แนะนำให้มาถ่ายดอกไม้ตั้งแต่ก่อน 10.00 น. แสงจะกำลังสวย และนักท่องเที่ยวไม่เยอะมาก
"สวนจิ้งอัน" หรือ "สวนประติมากรรมจิ้งอัน" (Jing'an Sculpture Park) เป็นสวนประติมากรรม ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของในเขตจิ้งอัน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน สวนประติมากรรมนี้อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเซี่ยงไฮ้ และไม่ไกลจากถนนหนานจิง
