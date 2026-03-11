ชมสีสันกราฟฟิตีจาก 3 ประเทศ ถ่ายทอดเรื่องราวที่ Maison JE Bangkok

Concrete Dream:ชีวิต I เมือง I ความฝัน ที่เติบโตบนผนังคอนกรีต นิทรรศการกลุ่มของ 7 ศิลปินกราฟฟิตีจาก 3 ประเทศ @Maison JE Bangkok
นิทรรศการ Concrete Dream นำเสนอผลงาน 7 ศิลปินกราฟฟิตีจากไทย ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ใช้ศิลปะแนวกราฟฟิตี (Graffiti Art) เป็นภาษาสากลในการถ่ายทอดเรื่องราวความฝันและการต่อสู้ดิ้นรนในท่วงทำนองของตนเอง แม้แตกต่างด้วยวัย ภูมิหลัง ประสบการณ์ และเส้นทางชีวิต แต่ “ภาษาของกราฟฟิตี” ได้กลายเป็นจุดร่วมที่นำพาศิลปินทั้งหมดให้เดินทางมาพบเพื่อปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดการทำงานร่วมกัน และพัฒนาแนวคิดจนตกผลึกเป็นนิทรรศการในครั้งนี้
ระหว่างเดินชมนิทรรศการ ผู้ชมจะรู้สึกราวกับเดินทางผ่านเรื่องราวชีวิตของศิลปินทั้ง 7 คน ผ่านประสบการณ์ในวันวานที่หล่อหลอมตัวตนของพวกเขาในปัจจุบัน ทั้งยังชวนตั้งคำถามถึงความไม่แน่นอนและความสับสนในวัยเยาว์ ที่เราต่างเคยพลาดพลั้งให้กับความอ่อนแอ หากแต่ทุกความผิดพลาดล้วนเป็นองค์ประกอบของการเติบโต เช่นเดียวกับสัญชาตญาณและความกล้าที่จะฝันอันสะท้อนถึงคุณค่าที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ แม้กาลเวลาจะเคลื่อนผ่านไป
จากชั้น 1 สู่ชั้น 2 ของ Maison JEBangkok สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ คุณจะสัมผัสได้ถึงเส้นทางชีวิตที่มาบรรจบกันของศิลปินทั้ง 7 คน จากการเผชิญโลกภายนอก สู่การทำความเข้าใจโลกภายในอย่างเงียบงัน จากแรงกดดันของสังคม สู่การค้นพบคุณค่าและเป้าหมายในชีวิต Concrete Dream ไม่ได้นิยามความหมายของกราฟฟิตี ไม่ได้โรแมนติไซส์ในวัฒนธรรมสตรีท หากแต่เพียงถ่ายทอด “ประสบการณ์ชีวิตในเมือง” ผ่านกราฟฟิตีและมุมมองของศิลปิน ให้เป็นพื้นที่ที่เปิดรับทุกความรู้สึก ทั้งยังเปิดกว้างเพียงพอให้ผู้ชมปลดปล่อยจินตนาการ บางผลงานอาจชวนให้นึกถึงประสบการณ์ร่วม เพื่อเข้าถึงการเติบโตภายในที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
นิทรรศการ Concrete Dream จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2569 ณ Maison JE Bangkok ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 11.00 – 19.00 น. (ปิดวันจันทร์) ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook: Maison JE Bangkokหรือโทร. 0962211646