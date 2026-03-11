ตระการตางาน “ปรากฏการณ์แสง เดอะซีรีส์ ปีที่ 2” ณ โบราณสถานวัดศรีชุม จ.สุโขทัย

ททท.สุโขทัย เชิญสัมผัสความสุนทรีย์เหนือระดับ ตามล่าหาแสงเหนือไปกับ “ปรากฏการณ์แสง เดอะซีรีส์ ปีที่ 2” ณ โบราณสถานวัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในวันที่ 13-15 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 - 22.00 น. ภายใต้ธีมปรากฏการณ์แสงเดอะซีรี่ส์ปี 2 ตอน ศรัทธา ศรีชุม Sacred Srichum เปิดให้เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย ร่วมกับกองตลาดภาคเหนือ ภูมิภาคภาคเหนือ ททท. จังหวัดสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการจัดแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสม Projection Mapping ที่แสดงถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์เชื่อมโยงความเชื่อความศรัทธาและสืบสานมรดกภูมิปัญญาสู่เมืองแห่งการสร้างสรรค์ ณ โบราณสถานวัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ ที่ 13 - 14 - 15 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 - 22.00 น. ภายใต้ธีมปรากฏการณ์แสงเดอะซีรี่ส์ปี 2 ตอน ศรัทธา ศรีชุม Sacred Srichum เปิดให้เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ว่าที่ ร.ต. ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานสุโขทัย กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาล ซึ่งจะทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่เกิดการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจ โดยนำเสนอกิจกรรมภาคกลางคืนที่อาศัยความงดงามของโบราณสถานผนวกกับการบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านการจัดแสดงแสงสีสื่อผสมและบทบรรยาย ซึ่งจะทำให้ผู้รับชมได้รับประสบการณ์การบอกเล่าเรื่องราวเหมือนเดินทางข้ามกาลเวลาไปสู่จิตวิญญาณแห่งสุโขทัย ผ่านมิติของเส้นสีแสงเงาที่เผยความศักดิ์สิทธิ์จากองค์พระอจนะ ณ วัดศรีชุม
เปรียบเสมือนเป็นสื่อแห่งความศรัทธาส่งต่อสู่แรงบันดาลใจ เชื่อมโยงสู่รุ่งอรุณแห่งความสุขของสุโขทัย ที่ได้รับรองให้เป็นเมืองสร้างสรรค์จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ UNESCO (ยูเนสโก) ผ่านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านแบบร่วมสมัยกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาหารการกิน ที่หลอมรวมเอา “อดีตที่เป็นราก” และ “ปัจจุบันที่กำลังเติบโต” ผสานเข้าด้วยกันสร้างเป็นฉากลวดลายที่งดงามเรืองรองทาบไปตามโครงสร้างโบราณสถาน เพื่อสื่อว่าความรุ่งเรืองของสุโขทัยนั้น ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่ในประวัติศาสตร์ แต่คือพลังสร้างสรรค์ที่พร้อมพุ่งทะยานสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
ภายในงานนอกจากจะมีการจัดแสดง Projection Mapping แล้ว ยังมีตลาดชุมชน ที่นำเสนออาหารท้องถิ่น อาทิ ข้าวเปิ๊บ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ผัดไทย รวมทั้งของฝากของที่ระลึก กิจกรรม DIY ตลาดสายมู หมอดู และกิจกรรมแลกของที่ระลึกจาก ททท. สำนักงานสุโขทัย โดยจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด Green Event อย่างรับผิดชอบที่ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม และมีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ
Projection Mapping สุโขทัย | ศรัทธา ศรีชุม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ วัดศรีชุม (อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานสุโขทัย อาคารเลขที่ 200 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 0 5561 6228-9 ในวันเวลาราชการ อีเมล์ tatsukho@tat.or.th เฟซบุ๊กเพจ: ททท.สำนักงานสุโขทัย
