“พระครูอ๊อด” เตรียมรับ “ก้านกล้วย” สู่บ้านช้างตระกูลแสนเชือกที่ 25

พระครูอ๊อด แห่งวัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ เตรียมรับ “สีดอก้านกล้วย” ช้างอาภัพที่ต้องทำงานหนักตั้งแต่เด็ก เข้าสู่บ้านช้างตระกูลแสนเป็นเชือกที่ 25 พร้อมมอบชีวิตใหม่และชื่อใหม่ว่า “สีดอเชียงแสน” รวมถึงได้เปิดโอกาสให้คนรักช้างร่วมบุญไถ่ชีวิตสีดอเชียงแสนได้ถึงวันที่ 19 มี.ค. นี้ ก่อนที่พระครูจะรับสีดอจากภาคใต้สู่บ้านใหม่ที่เชียงใหม่
คนรักช้างสุดปลื้มใจเมื่อทางเฟซบุ๊กเพจพระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ ได้โพสต์ข้อความว่า
#ลูกไม่ต้องเร่ร่อนไปไหนอีกแล้ว
#มาเถอะลูก #มาเป็นช้างตระกูลแสน เชือกที่25 #ลูกจะมีชื่อใหม่ว่า สีดอเชียงแสน
#สีดอก้านกล้วย ราคา 770,000 บาท
#ร่วมบุญได้ไม่เกิน 19 มีนาคมนี้ และ จะเดินทางจากใต้ขึ้นเหนือมาเชียงใหม่
สำหรับ “สีดอเชียงแสน” หรือชื่อเดิมคือ “สีดอก้านกล้วย” เป็นช้างเพศผู้ ซึ่งมีชีวิตอาภัพตั้งแต่เด็ก โดยทางเจ้าของเดิมได้บอกว่า สีดอเชือกนี้ถูกใช้แรงงานมาตั้งแต่ 2-3 ปี โดยเริ่มจากการเดินเร่ขายกล้วยอ้อย ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ก่อนจะถูกขายต่อมาอยู่ที่ จ.พังงา เพื่อฝึกการแสดงในปางช้าง และยังทำงานเป็นช้างลากไม้ ทำงานอยู่ในพื้นที่ภาคใต้อีกหลายปี
ซึ่งก่อนหน้านี้สีดอก้านกล้วยยังถูกประกาศหาบ้านใหม่หลายครั้งอยู่เสมอ จนสุดท้ายเรื่องมาถึงพระครูอ๊อด โดยทางเจ้าของเดิมได้บอกว่าดูแลสีดอก้านกล้วยไม่ไหวแล้ว และต้องการให้ช้างมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยตั้งราคาช้างเชือกนี้ไว้ที่ 770,000 บาท
ล่าสุดทางพระครูอ๊อดได้ตกลงรับสีดอก้านกล้วยเจ้าสู่บ้านช้างตระกูลแสนแล้ว พร้อมตั้งชื่อใหม่ให้ว่า “สีดอเชียงแสน” นับเป็นช้างเชือกที่ 25 ของบ้านตระกูลแสน
รวมถึงพระครูอ๊อดยังได้เปิดโอกาสให้คนรักช้างร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างสีดอเชียงแสนด้วยกัน โดยสามารถร่วมบุญได้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2569 หลังจากนั้นจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายช้างจาก ภาคใต้เดินทางขึ้นสู่จังหวัดเชียงใหม่
