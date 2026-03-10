ททท.สมุทรสงคราม ชวนสืบสานประเพณี “ตักบาตรทางน้ำ” ชุมชนอัมพวา

ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ชวนมาค้นพบประสบการณ์ความสุข กับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายได้ทุกเช้าที่นี่ "อัมพวา" จ.สมุทรสงคราม ตื่นเช้ามาเติมบุญให้ "ใจฟู" สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชุมชนริมน้ำไปด้วยกัน
ขอเชิญพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามกับกิจกรรม “ตักบาตรทางน้ำ” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและย้อนรอยเพื่อสัมผัสเสน่ห์ของวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำของอัมพวา โดยชาวชุมชนอัมพวา รีสอร์ท และโฮมสเตย์
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 (และพบกันต่อเนื่องในทุกๆ เช้าวันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา: 07.30 น. เป็นต้นไป
บริเวณริมสองฝั่งคลองอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา ต.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โดยพระคุณเจ้าจะเริ่มออกรับบาตรทางเรือจากวัดพระญาติ (ปากง่าม) เรื่อยไปจนถึงปากคลองอัมพวา มาอิ่มบุญ อิ่มใจ และได้ถ่ายรูปสวยๆ ฟรี ไปพร้อมกันนะ
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline