เปิดตัว “หนุมาน” ประติมากรรมภายใน “พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทร” เกาะราชาใหญ่

ทช. เดินหน้า “พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทร” วางประติมากรรมรามเกียรติ์ เกาะราชาใหญ่ เปิดตัว “หนุมาน” ตัวแรก ปี 2569
เฟซบุ๊กเพจ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมหารือความก้าวหน้าโครงการจัดวางประติมากรรมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ บริเวณเกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมศิลป์ภูเก็จ สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายสุรศักดิ์ ทองสุกดี ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นายสกุล เขียนด้วง ผู้อำนวยการกองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช.
โครงการดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต สมาคมศิลป์ภูเก็จ และภาคีเครือข่าย ภายใต้ชื่อ “พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทร” และโครงการ Save Under Water World มีเป้าหมายฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการัง ควบคู่การสร้างแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำเชิงอนุรักษ์ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ต
สมาคมศิลป์ภูเก็จได้ออกแบบประติมากรรมปะการังเทียมศิลปะร่วมสมัย จากวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา” ถ่ายทอดเหตุการณ์ระหว่างการสร้างถนนไปกรุงลงกา ซึ่งจะจัดวางในพื้นที่อ่าวสยาม ประกอบด้วย 4 ตัวละครหลัก ได้แก่ ทศกัณฐ์ พระราม หนุมาน และสุพรรณมัจฉา
โดยเตรียมเปิดตัว “หนุมาน” เป็นประติมากรรมตัวแรกลงสู่ทะเลในปี 2569 โครงการนี้นับเป็นการบูรณาการศิลปะ วัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเข้าด้วยกัน ช่วยสร้างแหล่งอาศัยให้สัตว์ทะเล เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ลดแรงกดดันต่อแนวปะการังธรรมชาติ และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
