ทำไปได้! วัดดังในกัมพูชา ทำ “เศียรพระในรากไม้” เลียนแบบวัดมหาธาตุที่อยุธยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ทำเอาชาวเน็ตสาธุกันแทบไม่ทัน สำหรับ “เศียรพระในรากไม้” ในวัดดังของกัมพูชา เมื่อแฟนเพจของวัดดังแห่งหนึ่งในกัมพูชาโพสต์ภาพการมาทำบุญของศาสนิกชน และปรากฏภาพเศียรพระพุทธรูปอยู่ในรากไม้ คล้ายวัดมหาธาตุ มรดกโลกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ: แฟนเพจวัดสวายชุม กัมพูชา
มีเรื่องได้แรงบันดาลใจจากประเทศไทยอีกแล้ว สำหรับประเทศกัมพูชา โดยไวรัลดังวันนี้ มาจากแฟนเพจของวัดสวายชุม ในเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ได้โพสต์ภาพชุดที่มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญที่วัด โดยโพสต์หนึ่งที่เป็นที่กล่าวถึงมาก คือ ภาพชุด “เศียรพระในรากไม้” ที่ดูแล้วคล้ายกับเศียรพระพุทธรูปอยู่ในรากต้นโพธิ์ ในวัดมหาธาตุ พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

โดยเศียรพระในรากไม้ของวัดสวายชุมนั้น ยังมีความใหม่เห็นความมันวาว ราวกับเพิ่งทำได้ไม่นาน ส่วนกิจกรรมในภาพ นอกจากการถ่ายภาพคู่กับเศียรพระแล้ว ยังมีพิธีกรวดน้ำลงไปที่เศียรพระ และมีการนำเงิน (ธนบัตร) ไปวางตรงหน้าเศียรพระอีกด้วย

ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทย “เศียรพระพุทธรูปในรากต้นโพธิ์” ถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์ อันซีนของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมจากทั่วโลก

วัดมหาธาตุ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1917 ในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) โดยเศียรพระพุทธรูปหินทรายนี้ คาดว่าหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นโพธิ์ในช่วงที่กรุงศรีอยุธยาถูกทำลายเมื่อปี พ.ศ. 2310 โดยเศียรพระพุทธรูปในรากต้นโพธิ์ เป็นเศียรพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งสันนิษฐานกันว่า เศียรพระคงหล่นลงมาบริเวณโคนต้นโพธิ์ ที่อยู่ข้างวิหารราย ในช่วงบูรณะครั้งอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อน เมื่อกาลเวลาผ่านไป รากโพธิ์ก็ค่อยๆงอกออกมาห่อหุ้มเศียรพระไว้แน่น จนดูคล้ายกับเศียรพระผุดออกมาจากต้นโพธิ์ เป็นที่น่าอัศจรรย์

เศียรพระพุทธรูปในรากต้นโพธิ์ วัดมหาธาตุ อยุธยา
สำหรับเศียรพระพุทธรูปในรากต้นโพธิ์ เป็น Unseen Thailand ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก เทียบเท่ากับมรดกโลกของประเทศอื่นๆ โดยเมื่อ พ.ศ. 2554 ในช่วงการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ณ สำนักงานใหญ่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประเทศฝรั่งเศส ได้คัดเลือกภาพแหล่งมรดกโลกทั้งด้านทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ประมาณ 40-50 ภาพ ขนาด 1x1.5 เมตร จากแหล่งมรดกโลกทั้งหมด 936 แหล่ง มาติดไว้บริเวณรั้วของสำนักงานใหญ่ทั้ง 4 ด้าน พร้อมเขียนบรรยายที่มาของภาพแหล่งมรดกโลกต่างๆไว้ด้วย โดย 1 ในนั้นคือภาพ “เศียรพระพุทธรูปในรากต้นโพธิ์” ของไทยด้วย

