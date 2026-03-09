กรุงเทพฯ คว้าแชมป์เมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย 2026 โดดเด่นเรื่อง "กิน-เที่ยว-ที่พัก" ครบเครื่อง

ยืนหนึ่งในเอเชีย! กรุงเทพฯ ครองแชมป์เมืองที่ดีที่สุด 2026 จากผู้อ่านนิตยสาร DestinAsian เสน่ห์ที่โดดเด่นทั้งเรื่อง “สวรรค์แห่งการกิน-เที่ยว-ที่พัก-บริการประทับใจ”
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2569 นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า “กรุงเทพมหานคร” คว้าอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุดของทวีปเอเชีย ประจำปี 2026 (Best Cities in Asia 2026) ในการประกาศผลรางวัล Readers’ Choice Awards 2026 จากผลการโหวตของผู้อ่านนิตยสาร DestinAsian นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับหรูชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในหมวดหมู่เมืองที่ดีที่สุดนี้ มีเมืองอื่น ๆ ใน 10 อันดับแรก อาทิ อันดับ 2 โตเกียว (ญี่ปุ่น) อันดับ 3 สิงคโปร์ ซึ่งเหตุผลหลักที่กรุงเทพฯ สามารถคว้าอันดับ 1 มาได้ ด้วย 4 ความโดดเด่นที่ DestinAsian นิยามให้ คือ
1. ความมีเสน่ห์แบบขั้วตรงข้ามที่ลงตัว กรุงเทพฯ ถูกยกย่องว่าเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้าง ด้วยการผสมผสานระหว่างรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เช่น วัดวาอารามที่สวยงามและตลาดน้ำ กับความทันสมัยระดับโลก อย่างห้างสรรพสินค้าสุดหรูและตึกระฟ้าได้อย่างน่าทึ่ง
2. สวรรค์แห่งอาหารระดับโลก โดยผู้อ่านเทคะแนนโหวตให้กรุงเทพฯ ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารที่ครบเครื่องที่สุด ไม่ว่าจะเป็น
- Street Food ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าคือสวรรค์ของอาหารริมทางที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
- Fine Dining ที่มีการเติบโตของร้านอาหารระดับสูงและเชฟรุ่นใหม่ที่นำเสนออาหารแนว Progressive หรืออาหารที่ใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มายกระดับวัตถุดิบหรือเมนูคุ้นเคยให้กลายเป็นประสบการณ์ใหม่ที่คาดไม่ถึง ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล
3. ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพราะกรุงเทพฯ มี "ทางเลือก" ที่ตอบโจทย์นักเดินทางทุกกลุ่ม
- การพักผ่อน มีโรงแรมหรูระดับ Ultra-luxury และโรงแรมบูติกที่ได้รับรางวัลมากมาย
- ไลฟ์สไตล์หลากหลาย ตั้งแต่ย่านศิลปะสมัยใหม่ ย่านประวัติศาสตร์ ไปจนถึงสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ติดอันดับโลก
4. การต้อนรับและจิตวิญญาณของเมือง ด้วยบรรยากาศของ "เมืองหลวงแห่งรอยยิ้ม" ที่มีความสนุกสนานและเป็นอิสระ รวมถึงการบริการที่ประทับใจในทุกระดับ ตั้งแต่คนขับรถตุ๊กตุ๊กไปจนถึงพนักงานโรงแรม 5 ดาว เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้อ่านจากทั่วเอเชียแปซิฟิกโหวตให้กรุงเทพฯ เป็นอันดับ 1 ติดต่อกันหลายปี
“กล่าวได้ว่า กรุงเทพฯ คว้ารางวัล 'เมืองที่ดีที่สุด อันดับ 1' มาได้เพราะเป็นเมืองที่ เที่ยวสนุก กินอร่อย พักสบาย และมีเสน่ห์ไม่เหมือนใครในทุกหัวมุมถนน ซึ่งนอกจากรางวัลนี้จะสะท้อนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว ยังเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ 'น่าเที่ยว' สำหรับผู้มาเยือน และเป็นเมืองที่ 'น่าอยู่' สำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนต่อไป” โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับผลโหวตผู้อ่านนิตยสาร DestinAsian 10 เมืองที่ดีที่สุดของทวีปเอเชีย ประจำปี 2026 ได้แก่
1.กรุงเทพมหานคร
2.โตเกียว
3.สิงคโปร์
4.ฮ่องกง
5.จาการ์ตา
6.โฮจิมินห์ซิตี้
7.กัวลาลัมเปอร์
8.เกียวโต
9.ฮานอย
10.มาเก๊า
