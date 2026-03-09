ตามรอยลิซ่าที่ “เสม็ดนางชี” แลนด์มาร์กระดับโลกแห่งใหม่ในพังงา

“Feel All the Feelings : เที่ยวเมืองไทย สัมผัสถึงทุกความรู้สึก” เป็นอีกหนึ่งแคมเปญชวนเที่ยวเมืองไทยที่ไม่ธรรมดา ของ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” เพราะงานนี้ได้ซุปตาร์สาวชาวไทยชื่อก้องโลกแห่งยุคอย่าง “ลิซ่า – ลลิษา มโนบาล” มาทำหน้าที่เป็น “Amazing Thailand Ambassador”
ซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่อยากชวนไปเที่ยวตามรอยลิซ่าก็คือ “เสม็ดนางชี” แลนด์มาร์กท่องเที่ยวระดับโลกแห่งใหม่ในจังหวัดพังงาที่เป็นอีกหนึ่งเช็กอินไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่ไปเที่ยวจังหวัดนี้
