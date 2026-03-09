ยินดี! “เชียงคาน” คว้ารางวัลชนะเลิศขวัญใจมหาชน “แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนของโลก

อพท. ปลื้มใจ ร่วมพัฒนา “เชียงคาน จังหวัดเลย” คว้ารางวัลชนะเลิศขวัญใจมหาชนแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนของโลก Green Destinations Story Awards 2026 ด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ Environment and Climate ในงาน ITB Berlin 2026
นายฐิติพงศ์ เขียวไพศาล ประธานกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. นำคณะเข้ารับรางวัลชนะเลิศขวัญใจมหาชนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย “หมู่บ้านประมงเชียงคานกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” รางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก Green Destinations Story Awards 2026 ด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ (Environment and Climate)
ในงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก งาน ITB Berlin 2026 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 ตอกย้ำความสำเร็จในการบูรณาการร่วมกันระหว่าง อพท. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชนในพื้นที่ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ชูความโดดเด่นด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้และกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเป็นเป้าหมายในการมาเยือนของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ผ่านการใช้เครื่องมือเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) มีเป้าหมายให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการจัดอันดับให้เป็น Green Destinations Top 100 Stories ที่จัดโดยองค์กร Green Destinations ซึ่งเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนและองค์กรพันธมิตร
นายฐิติพงศ์ เขียวไพศาล ประธานกรรมการ อพท. กล่าวว่า นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญของประเทศไทย ในการสร้างภาพลักษณ์ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากลที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง อพท. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ชูความโดดเด่นด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Destination Management)
โดยปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก Green Destinations Certification กว่า 160 แหล่งจากทั่วโลก ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษของ อพท. จำนวน 3 แหล่ง ได้แก่ เมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน, เมืองเก่าสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับการรับรองและจัดอันดับเหรียญทอง (Gold Award) และ “เชียงคาน จังหวัดเลย” ที่ได้รับการจัดอันดับเหรียญเงิน (Silver Award) โดยในปีนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศขวัญใจมหาชน Green Destinations Top 100 Story Awards ด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ Environment and Climate ในเรื่องราวความสำเร็จ Good Practice Stories “หมู่บ้านประมงเชียงคานกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”
โดยขับเคลื่อนร่วมกับวิสาหกิจท่องเที่ยวเกษตรริมโขงประมงพื้นบ้านเชียงคาน ซึ่งได้นำเสนอเรื่องราวของชุมชนประมงพื้นบ้านเล็กๆ แต่สามารถสร้างให้เกิดต้นแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผลสำเร็จที่ทำให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดย อพท. ได้เข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าวอย่างเป็นทางการในงานมหกรรมการส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว ITB Berlin 2026 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในครั้งนี้
นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวเพิ่มเติมว่า เชียงคาน จังหวัดเลย เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ที่พัฒนาตามแนวทางเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) มาตั้งแต่ปี 2562 โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนขององค์กรจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Destination Management Organization: DMO) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่จนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
โดยในปี 2563 เชียงคานได้รับการจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก หรือ 2020 Sustainable Destinations Top 100 และในปี 2567 ได้รับการรับรองแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนในระดับ Silver Award พร้อมทั้งได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนอันดับที่ 2 สำหรับรางวัล Green Destinations Top 100 Story Awards ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน Thriving Communities ในครั้งนั้นด้วย
นอกจากนี้ อพท. ได้นำเสนอผลงานการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษของ อพท. ในพื้นที่คูหาประเทศไทยในงาน ITB Berlin 2026 โดยนำผลงานตัวอย่างการพัฒนาและสาธิตกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) การร้อยลูกปัดโนรา ศิลปหัตถกรรมพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งจังหวัดสงขลา อพท. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Networks : UCCN) ด้านอาหาร (City of Gastronomy) ในปี พ.ศ. 2568
และได้พัฒนาชุมชนต้นแบบตามเกณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) จนทำให้ชุมชนในจังหวัดสงขลาผ่านมาตรฐาน CBT Thailand และได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและรางวัลนานาชาติ อาทิ ชุมชนเมืองเก่าสงขลา ได้รับรางวัล PATA Gold Award 2025 สาขาการปรับตัวและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว (ทุกพื้นที่) (Destination Resilience (All Destinations))
รวมถึง พื้นที่ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Skål International Sustainable Tourism Awards 2024 ประเภทความหลากหลายทางชีวภาพทางบกและทางทะเล (Land and Marine Biodiversity) ซึ่งเป็นรางวัลนานาชาติที่ อพท. ได้รับอย่างต่อเนื่องทุกปีและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์และการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยในฐานะผู้นำการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากลต่อไป
