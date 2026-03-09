ชวนเที่ยวไทยกับแก๊งขนฟู พร้อมกิจกรรม Meet & Greet กับซุปตาร์ “จุ๊มเหม่ง เจได ใจดี”

ททท. ดันเทรนด์ Pet Tourism ดึงแก๊งค์ซุปตาร์ขนฟู “Japan and Friends : จุ๊มเหม่ง เจได ใจดี” ปล่อยคอนเทนต์ชวนเที่ยวไทยสไตล์ Pet Parent ในงาน “Amazing Furry Tales : เที่ยวไทยไปกับแก๊งขนฟู” ในวันที่ 21 มีนาคม 2569 ณ Pumpkin Art Town จังหวัดปทุมธานี พร้อมกิจกรรมสุด Exclusive Meet & Greet สามารถสมัครได้แล้ววันนี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดอบอุ่นไปกับแก๊งค์สี่ขาขวัญใจโลกออนไลน์ Japan and Friends นำโดย จุ๊มเหม่ง เจได และใจดี ที่จะพาพ่อแม่และสัตว์เลี้ยงแสนรักออกเดินทางแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขระหว่างคนและสัตว์เลี้ยง ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ควบคู่การกระตุ้นการเดินทางสู่เมืองน่าเที่ยวผ่านแคมเปญ “สุขทันที ที่เที่ยวไทย” โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านคอนเทนต์ออนไลน์วิดีโอสั้น 4 ตอน ที่เต็มไปด้วยความสนุกและสาระสำหรับพ่อแม่สาย Pet Parent
พร้อมกันนี้ ขอชวนแฟน ๆ ร่วมสัมผัสความน่ารักแบบใกล้ชิดในกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ “Amazing Furry Tales : เที่ยวไทยไปกับแก๊งขนฟู” ในวันที่ 21 มีนาคม 2569 ณ Pumpkin Art Town จังหวัดปทุมธานี พบกับช่วง Meet & Greet พร้อมถ่ายภาพโฟโต้กรุ๊ปและรับของรางวัลสุดพิเศษ สมัครได้แล้ววันนี้ ทางแฟนเพจ อนุสาร อ.ส.ท.หรือลิ้งค์ https://forms.gle/UVjPzHCCYaJA3zkY6 สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน ห้ามพลาด!
นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า ททท. ดำเนินงานโครงการ “ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพ Pet Pawrent ผ่าน Influencer ที่มีชื่อเสียง” ร่วมกับ แฟนเพจ Japan and Friends Online Influencer ประเภทสัตว์เลี้ยง เจ้าของคอนเทนต์สุนัขที่สร้างทั้งความบันเทิงและแรงบันดาลใจในการดูแลสัตว์เลี้ยง จนกลายเป็นคอมมูนิตี้ออนไลน์ของผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ที่ชื่นชอบสัตว์ (Pet Lover) เพื่อร่วมถ่ายทอดแนวคิด Responsible Tourism
พร้อมชวนออกเดินทางท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว ภายใต้แคมเปญ “สุขทันที ที่เที่ยวไทย” เพื่อกระตุ้นการเดินทางในประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพ ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองน่าเที่ยวที่มีโรงแรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมรองรับการเดินทางท่องเที่ยวแบบ Pet-Friendly รวมถึงส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั่วไปและกลุ่ม Pet Parent เดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการดังกล่าว ททท. และ Japan and Friends จะร่วมกันผลิตเนื้อหาประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ วิดีโอสั้นจำนวน 4 ตอน ชวนผู้ชมออกเดินทางไปกับเรื่องราวสุดป่วนชวนอมยิ้ม พร้อมสอดแทรกสาระและข้อคิดสำหรับพ่อแม่น้องหมาน้องแมวที่กำลังเตรียมตัวพาสัตว์เลี้ยงแสนรักออกเดินทางทั่วไทย
ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนทริป ระหว่างการเดินทาง ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความประทับใจและแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ให้กับสังคมคนรักสัตว์ ผ่านการถ่ายทอดของ จุ๊มเหม่ง–ใจดี คู่พ่อลูกสี่ขาสุดป่วน และ เฮียเจได ผู้พิทักษ์การท่องเที่ยวรักษ์โลก
เนื้อหาทั้งหมดจะเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ Japan and Friends ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2568 และทุกวันเสาร์ตลอดเดือนมีนาคม 2569 ทั้งนี้ ททท. คาดว่าจะสามารถสร้างการรับรู้ได้ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านครั้ง นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเรื่องราวและบทสัมภาษณ์พิเศษของ Japan and Friends ผ่าน อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและประสบการณ์การเดินทางแบบ Pet-Friendly ที่อบอุ่นและฮีลใจไปถึงผู้อ่านถึงบ้านอีกด้วย
พร้อมกันนี้ ขอชวนแฟน ๆ และคนรักสัตว์เลี้ยงมาร่วมสัมผัสความน่ารักแบบใกล้ชิดในกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ “Amazing Furry Tales : เที่ยวไทยไปกับแก๊งขนฟู” ในวันที่ 21 มีนาคม 2569 ณ Pumpkin Art Town จังหวัดปทุมธานีเปิดพื้นที่ให้ผู้โชคดีเพียง 50 คน ได้ใช้เวลาฮีลใจไปกับแก๊งขนฟูอย่างใกล้ชิดตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม
ภายในงานเตรียมพบกับช่วงพูดคุยสุดเป็นกันเอง เล่นเกมลุ้นของรางวัล กิจกรรมเวิร์กช็อปสนุก ๆ พร้อมของที่ระลึกใหม่แกะกล่องจาก อนุสาร อ.ส.ท. และ Japan and Friends รวมถึงโปสการ์ด Japan and Friends 6 แบบและสติกเกอร์จุ๊มเหม่ง เจได ใจดี อีก 1 ชุดพิเศษยิ่งขึ้นกับโอกาสถ่ายภาพ Photo Group 1:1 จำนวน 5 สิทธิ์ และ Photo Group 10:1 สำหรับผู้เข้าร่วมทั้ง 50 ท่าน เพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร อนุสาร อ.ส.ท. รายปี ราคา 1,020 บาท/ปี ก็มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้ได้ทันที สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทางแฟนเพจ อนุสาร อ.ส.ท. หรือที่ https://forms.gle/UVjPzHCCYaJA3zkY6 สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน ห้ามพลาด!
กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สะท้อนบทบาทของการท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงได้ออกเดินทางและร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขไปด้วยกันพร้อมส่งต่อแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพ Pet Parent ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่อบอุ่น มีคุณค่าและยั่งยืนให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคน
