“ขนมจีนจี้ลิ่ว บ๊ะจ่างภูเก็ต” จัดเต็มขนมจีน ของกินเล่น และผักสดจากสวน

“ขนมจีนจี้ลิ่ว บ๊ะจ่างภูเก็ต” ร้านขนมจีนชื่อดัง ไปภูเก็ตต้องลอง ขนมจีนอร่อย มีน้ำยาหลายแบบให้เลือก ผักสดปลอดสารส่งตรงจากสวน และเมนูของกินเล่นก็มีให้เลือกหลากหลาย
ลงไปเที่ยว “ภูเก็ต” นอกจากจะไปเที่ยวทะเล ดูเมืองเก่า อีกกิจกรรมที่ต้องทำก็คือ การตระเวนกินของอร่อย เพราะที่ภูเก็ตมีให้เลือกหลากหลายร้าน กับอาหารหลายสไตล์
อีกหนึ่งร้านที่เรามักจะแวะชิมเสมอก็คือ “ขนมจีนจี้ลิ่ว บ๊ะจ่างภูเก็ต” สาขาถลาง อยู่บนเส้นทางระหว่างสนามบินเข้าตัวเมืองภูเก็ต
“ขนมจีนจี้ลิ่ว บ๊ะจ่างภูเก็ต” เป็นร้านขายขนมจีนที่มีบรรยากาศชวนนั่งสบายๆ เมื่อมาถึงที่ร้านก็เลือกหาโต๊ะนั่งได้ตามต้องการ แล้วก็เดินมาที่เคาน์เตอร์ซึ่งจะมีน้ำยาหลากหลายใส่หม้อตั้งเรียงรายไว้ให้เลือกตามชอบใจ (หรือจะสั่งจากที่โต๊ะก็ได้) ส่วนเส้นขนมจีนทางร้านเลือกใช้ขนมจีนแป้งหมัก ที่ทำแบบสดใหม่ทุกวัน ไม่ฟอกสี ไม่ใส่สารกันบูด และยังมีเคาน์เตอร์ผักสดให้เลือกหยิบได้เอง โดยที่นี่จะใช้ผักสดปลอดสารเคมี จากสวนที่ทางร้านปลูกเอง หยิบมากินได้แบบไม่อั้น รวมถึงผักลวก ผักดองต่างๆ ด้วย
สำหรับน้ำยาที่ทางร้านทำมาขายในแต่ละวันก็มีหลายอย่าง มี แกงปู (60/80 บาท) เป็นน้ำยาแบบทางใต้ ทางร้านปรุงกับแกงกะทิกับเครื่องแกงที่โขลกเอง ใส่เนื้อปูม้า น้ำยาแกงปูรสชาติเข้มข้นถึงพริกถึงเครื่องแกง เนื้อปูหวานสดอร่อยได้ใจ แต่ถ้าอยากกินเนื้อปูเน้นๆ ก็สั่งเป็น แกงปูก้อนโต (200 บาท) หรือ แกงปูก้ามโต (150 บาท)
น้ำยากะทิ (40/50 บาท) เป็นน้ำยากะทิแบบใต้ ใส่เนื้อปลา หอมเครื่องแกง หอมกะทิ รสชาติเข้มข้น แกงไตปลา ( 40/50 บาท) เป็นไตปลาแบบทางใต้ขนานแท้ รสชาติจัดจ้านถูกปาก น้ำพริก ( 40/50 บาท) ที่รสชาติไม่เผ็ด แกงไก่ (50/60 บาท) รสชาติเข้มข้นใส่ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่ น้ำเงี้ยว (50/60 บาท) รสดีแบบประยุกต์จากสูตรทางเหนือ เป็นต้น แต่ถ้าเลือกไม่ถูก สามารถสั่งแบบน้ำยาผสมได้ด้วย
นอกจากขนมจีนน้ำยารสเด็ดที่ชวนลิ้มลองแล้ว ทางร้านยังมีเมนูอื่นๆ ที่ชวนชิมอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น บ๊ะจ่าง (30 บาท) เป็นบ๊ะจ่างสไตล์ฮกเกี้ยนที่ทางร้านทำเองตามสูตรเฉพาะ ข้าวเหนียวนุ่มๆ มาพร้อมกับหมู ไข่เค็ม และกุ้งแห้ง หรือจะกินก้อนใหญ่จัดเต็ม บิ๊กจ่าง (60 บาท) ใส่ทั้งหมู ไข่เค็ม เกาลัด กุนเชียง และ กุ้งแห้ง
ส่วนพวกเครื่องเคียงกินเล่นกับขนมจีนก็มี ทอดมันปลา (25 บาท) เป็นทอดมันชิ้นไม่ใหญ่มาก ทำจากเนื้อปลาทะเลตัวเล็กๆ รสชาติเข้มข้นเคี้ยวนุ่มหนึบปากดี เกี้ยนทอด (120 บาท) เมนูพื้นเมืองภูเก็ต เป็นไส้หมูสับปรุงรสหอมๆ กินกับน้ำจิ้มสูตรเฉพาะ อีกหนึ่งเมนูที่ชวนกินคือ หมูทอด (70 บาท) และ ไก่ทอด (70 บาท) ที่หมักเครื่องเทศได้เข้าเนื้อ เคี้ยวนุ่มลิ้นรสชาติถูกปาก
ร้าน “ขนมจีนจี้ลิ่ว บ๊ะจ่างภูเก็ต” สาขาถลาง ตั้งอยู่ที่ ถนนเทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เปิดทุกวัน เวลา 07.40-15.00 น. โทร. 08-1256-9615 Facebook : ขนมจีนจี้ลิ่ว บ๊ะจ่างภูเก็ต สาขาถลาง
