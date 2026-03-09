xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมตัวให้พร้อม! “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” รวมเสน่ห์ 5 ภาคไว้ในงานเดียว 25–29 มี.ค. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เทศกาลเที่ยวเมืองไทย (แฟ้มภาพ)
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับมหกรรมท่องเที่ยวครั้งสำคัญของปี เมื่อ "เทศกาลเที่ยวเมืองไทย" เตรียมกลับมาสร้างสีสันอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง โดยรวบรวมเสน่ห์ วัฒนธรรม อาหาร และไฮไลต์การท่องเที่ยวจากทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศไทยมาไว้ในพื้นที่เดียว ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสบรรยากาศเสมือนออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศภายในวันเดียว

งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ บริเวณ ชั้น G ฮอลล์ 1 – 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย (แฟ้มภาพ)

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย (แฟ้มภาพ)
ภายในงาน ผู้เข้าชมจะได้พบกับโซนท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคของไทย ที่นำเสนอทั้งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง วิถีชีวิตท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน รวมถึงอาหารและสินค้าชุมชนที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษ โปรโมชั่นด้านการท่องเที่ยว และมุมถ่ายภาพสุดสร้างสรรค์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เก็บภาพความประทับใจตลอดทั้งงาน

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย (แฟ้มภาพ)

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย (แฟ้มภาพ)

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย (แฟ้มภาพ)
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย (แฟ้มภาพ)
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย (แฟ้มภาพ)
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย (แฟ้มภาพ)
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย (แฟ้มภาพ)
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย (แฟ้มภาพ)
+1