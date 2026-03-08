“ฟาน ซิกเนเจอร์” ดื่มด่ำวันพักผ่อน ณ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย

ดื่มด่ำกับอัลติเมตลักซ์ชัวรีแพ็กเกจ “ฟาน ซิกเนเจอร์” ยกระดับวันพักผ่อน 4 วัน 3 คืน ณ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย จองได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย.69
โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย มอบข้อเสนอพิเศษพร้อมอัลติเมตลักซ์ชัวรีไลฟ์สไตล์กับแพ็กเกจ “ฟาน ซิกเนเจอร์” ดื่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนสุดพิเศษ “4 วัน 3 คืน” ปลีกวิเวกบนเกาะฟานอันทรงเสน่ห์ รายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามแห่งเกาะสมุย กับส่วนลดห้องพักในราคาเริ่มต้นที่ 49,842 บาทสุทธิ (4 วัน 3 คืน) พร้อมอภินันทนาการเหนือระดับมากมาย อาทิ เอกซ์คลูซิฟดินเนอร์, เครดิตโรงแรมมูลค่า 2,000 บาทต่อคืน, ชุดชายามบ่าย, บริการรถรับ-ส่งสนามบิน, บริการจากเคปสปา ฯลฯ เอกซ์คลูซิฟสำหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 15 กรกฎาคม 2568 และ 1 กันยายน – 22 ธันวาคม 2569 เมื่อสำรองห้องพักตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2569 นี้เท่านั้น (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักและช่วงเวลาที่เข้าพัก)
แพ็กเกจ “ฟาน ซิกเนเจอร์” ณ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย มาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับห้องพักประเภททรอปิคัล พูลวิลลา, ดีลักซ์ พูลวิลลา, บีชฟร้อนต์ พูลวิลลา และโอเชียน คอทเทจ พร้อมด้วยอภินันทนาการต่าง ๆ มากมายเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ที่เหนือระดับตลอด 4 วัน 3 คืน ไม่ว่าจะเป็น ชุดชายามบ่าย 1 ชุด สำหรับ 2 ท่าน, อาหารมื้อกลางวัน 1 เซต ณ ห้องอาหารหิว (HUE All Day Dining) สำหรับ 2 ท่าน, อาหารมื้อค่ำ 1 เซต ณ ห้องอาหารล่องใต้ (Long Dtai) สำหรับ 2 ท่าน, สปาทรีตเมนต์นวดฝ่าเท้า 30 นาที ณ เคปสปา 1 ครั้ง สำหรับ 2 ท่าน และอิ่มเอมไปกับเครดิตโรงแรมมูลค่า 2,000 บาทต่อคืน สำหรับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมแอลกอฮอล์) รวมถึงบริการสปาทรีตเมนต์ ณ เคปสปา
สิทธิพิเศษและเงื่อนไข
- เครื่องดื่มต้อนรับเมื่อเดินทางมาถึงโรงแรมฯ
- อาหารมื้อเช้า สำหรับ 2 ท่าน (ทุกวัน)
- มินิบาร์ (เติมทุกวันสำหรับรายการที่ระบุ)
- ผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาลในห้องพัก (ทุกวัน)
- โหลขนมหวานคละรสชาติ และของคาว (ทุกวัน)
- อภินันทนาการเข้าพักก่อนเวลา เช็กอินก่อนได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และเลทเช็กเอาต์ได้ถึงเวลา 14.00 น. (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักว่างในแต่ละวัน)
- บริการอุปกรณ์กีฬาทางน้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์
- ส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม 10% สำหรับการรับประทานที่ห้องอาหาร ระหว่างการเข้าพักในวันที่ 1 กันยายน – 16 ธันวาคม 2569 (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
- ส่วนลด 15% สำหรับบริการทรีตเมนต์สปา ณ เคปสปา ระหว่างการเข้าพักในวันที่ 1 กันยายน – 16 ธันวาคม 2569
- เครดิตโรงแรมมูลค่า 2,000 บาทต่อคืน (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโรงแรม อาทิ สปาทรีตเมนต์ ณ เคปสปา, ห้องอาหารล่องใต้ (Long Dtai), ห้องอาหารหิว (HUE All Day Dining) รวมถึงบริการอาหารภายในห้องพัก (In-Room Dining Service)
- เครดิตมูลค่า 2,000 บาทต่อคืน สามารถสะสมรวมตลอดระยะเวลาการเข้าพักได้ ทั้งนี้ เครดิตคงเหลือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น ขอคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- บริการรถรับ-ส่งระหว่างโรงแรมและท่าอากาศยานนานาชาติสมุย สำหรับผู้เข้าพักสูงสุด 3 ท่านเท่านั้น
- สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสำหรับผู้เข้าพัก 2 ท่านต่อห้องเท่านั้น โดยผู้เข้าพักเพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่าย 3,000 บาทสุทธิต่อคืน รวมเตียงเสริมและอาหารเช้า
- ราคาข้างต้นรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถขอยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนเงินทุกกรณี
สำรองห้องพักล่วงหน้า www.capekantaryhotels.com/offers/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย โทร. 0 7760 2301 – 2 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.capefahnhotel.com
