ททท. จัดกิจกรรมฟื้นฟูหาดใหญ่: Heart ใหญ่ ไม่พรือ ทอดไก่ ไม่ทอดทิ้ง

ททท. จัดกิจกรรม “Heart ใหญ่ ไม่พรือ ทอดไก่ ไม่ทอดทิ้ง” ภายใต้แคมเปญ “Smile @ South” ประกาศความพร้อมภาคใต้หลังอุทกภัย ส่งคืนความสุขสู่ชุมชนและนักท่องเที่ยว
วันนี้ (8 มีนาคม 2569) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ มูลนิธิก้าวคนละก้าว เทศบาลนครหาดใหญ่ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดกิจกรรม “Heart ใหญ่ ไม่พรือ ทอดไก่ ไม่ทอดทิ้ง” ภายใต้แคมเปญ “Smile @ South” เดินวิ่งระยะสั้นเชิงสร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวและส่งคืนรอยยิ้มสู่จังหวัดภาคใต้ภายหลังเหตุการณ์อุทกภัย ยืนยันความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน
นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า ททท. มุ่งสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและฟื้นฟูความเชื่อมั่นภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยในภูมิภาคภาคใต้เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยว อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่และเกิดการหยุดชะงักการเดินทางของนักท่องเที่ยวในขณะนั้น จึงจัดกิจกรรม “Heart ใหญ่ ไม่พรือ ทอดไก่ ไม่ทอดทิ้ง” ขึ้นภายใต้แคมเปญ “Smile @ South” เพื่อส่งคืนรอยยิ้มสู่จังหวัดภาคใต้ ผ่านพันธมิตรคนสำคัญอย่างมูลนิธิก้าวคนละก้าว และเทศบาลนครหาดใหญ่
ด้วยการฟื้นฟูการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมเดินระยะสั้น ในระยะทาง 3.1 กิโลเมตร เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ฟื้นฟูภาพลักษณ์ ฟื้นคืนความเชื่อมั่นเพื่อกระตุ้นให้การเดินทางท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง
ไฮไลต์สำคัญของงาน ได้แก่ กิจกรรมที่ ตูน Bodyslam หรือ นายอาทิวราห์ คงมาลัย นำทัพนักท่องเที่ยวและชาวหาดใหญ่กว่า 2,000 คน เดินชิลล์กินเพลินบนเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญของเมืองหาดใหญ่ เริ่มต้นเส้นทางจาก โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ผ่านลีการ์เด้นพลาซ่า ตลาดกิมหยง และวัดฉื่อฉาง รวมระยะทาง 3.1 กิโลเมตร เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่กับการออกกำลังกายในบรรยากาศที่สนุกสนานและ ผ่อนคลาย
นอกจากนี้ ภายในงาน ททท. ยังได้รวบรวมร้านอาหารชื่อดังกว่า 30 ร้านในจังหวัดสงขลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย อาทิ ร้านไก่ทอด ติ่มซำ ชาชัก รวมถึงของหวานต่างๆ มาให้บริการแก่ผู้ร่วมงาน
พร้อมให้ผู้ร่วมงานสนุกสนานกับกิจกรรม Stamp Passport เช็กอินแลนด์มาร์กสำคัญ 4 จุด ได้แก่ ลีการ์เด้นพลาซ่า ตลาดกิมหยง วัดฉื่อฉาง และ ศาลเจ้าท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง เพื่อรับของที่ระลึกผ้าพันคอลายพิเศษซึ่งออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ กิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ผสานการเดินเที่ยว การชิมอาหาร และการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าด้วยกันแต่ยังมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการหมุนเวียนของรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่โดยตรง
ความสำเร็จของกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนเพียงจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่เป็นไปตามเป้าหมายเท่านั้น หากยังรวมถึงผลลัพธ์จากการนำกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์กว่า 30 ราย ลงพื้นที่เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสตูล ตรัง และพัทลุง ในช่วงก่อนวันจัดกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศการท่องเที่ยวที่กลับมามีชีวิตชีวา และส่งต่อความสุขภายใต้แคมเปญ Smile @ South ไปสู่นักท่องเที่ยวทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ททท. เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นสำคัญในการร่วมกันพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคใต้ให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง พร้อมต้อนรับนักเดินทางด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น และความประทับใจตลอดฤดูกาลท่องเที่ยวนี้
