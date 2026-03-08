xs
“เกาสง” เมืองอาร์ต เดินดูงานศิลปะที่ Pier-2 Art Center

เดินเล่นริมน้ำที่ “เกาสง” เมืองท่าสุดอาร์ตของไต้หวัน ไปชมผลงานศิลปะที่ “Pier-2 Art Center” อดีตท่าเรือค้าขายที่ถูกปรับเปลี่ยนให้มาเป็นท่าเรือศิลปะ คึกคักไปด้วยงานศิลปะร่วมสมัย คาเฟ่สุดเก๋ ร้านอาหาร และร้านขายของหลากชนิด

“เกาสง” เมืองใหญ่อันดับ 2 ของไต้หวันและเป็นเมืองท่าที่สำคัญ โดยท่าเรือของเกาสงเป็น 1 ใน 4 ของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของโลก และที่นี่ก็ยังถือเป็นเมืองแห่งศิลปะ เพราะไม่ว่าไปเที่ยวที่ไหนในเมืองก็จะเห็นความอาร์ตแทรกตัวอยู่ในทุกจุด

อย่างบริเวณ “ท่าเรือศิลปะ” (Pier-2 Art Center) ท่าเรือเก่าแก่ และอดีตโกดังสินค้า ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1973 ผ่านความรุ่งเรืองในการเป็นท่าเรือสินค้าขนาดใหญ่ ก่อนจะเปลี่ยนสู่ความซบเซา และถูกทิ้งร้างไป

Pier-2 Art Center

จนกระทั่งในปี ค.ศ.2006 โกดังร้างและพื้นที่ท่าเรือแห่งนี้ ถูกปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นศูนย์ศิลปะ และเรียกว่า “Pier-2 Art Center” โดยตั้งอยู่ในบริเวณท่าเรือหมายเลข 2 ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งใน 122 ท่าเรือในเมืองเกาสง ต่อมา การปรับปรุงพื้นที่ให้กลายเป็นย่านศิลปะได้ขยายตัวมากขึ้น จนปัจจุบันนี้ครอบคลุมไปตั้งแต่ท่าเรือหมายเลข 1-10

การพัฒนาพื้นที่จนกลายเป็นย่านศิลปะนี้ ทำให้ย่านนี้มีทั้งการจัดนิทรรศการต่างๆ หมุนเวียนกันไป มีผลงานศิลปะบนท้องถนน งานศิลปะกลางแจ้ง ผลงานบนผนังตึก รวมถึงความอาร์ตที่ซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆ ซึ่งนอกจากผลงานศิลปะที่มีให้เดินชมมากมายแล้ว ย่านนี้ก็ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ ร้านค้า ไปจนถึงสตูดิโอของศิลปิน

Pier-2 Art Center

บริเวณริมน้ำในย่านนี้ ยังเคยใช้เป็นเส้นทางรถไฟสายตะวันตกที่ใช้รับส่งสินค้ามายังท่าเรือ โดยได้ตั้งเป็นสถานีรถไฟท่าเรือเกาสง ซึ่งเป็นสถานีรถไฟแห่งแรกในไต้หวัน ปัจจุบันถูกเปลี่ยนให้กลายมาเป็น “สวนวัฒนธรรมทางรถไฟฮามาเซ็น” มีรางรถไฟที่เลิกใช้งานแล้ววิ่งผ่าน นอกจากนี้ยังมีรถไฟเก่าบางขบวนจัดแสดงอยู่ในสวนด้วย

ในปี ค.ศ.2015 มีการเปิดใช้รถไฟฟ้ารางเบา วิ่งเลียบชายหาด ที่สามารถนั่งชมวิวได้รอบๆ ตั้งแต่สวนวัฒนธรรมทางรถไฟฮามาเซ็น ผ่าน Pier-2 Art Center, สะพาน Great Harbour เรื่อยไปจนถึงศูนย์ดนตรีเกาสง และต่อไปยังพื้นที่โซนอื่นๆ โดยได้มีการปรับปรุงเส้นทางคู่ไปกับทางรถไฟฟ้ารางเบา สามารถเดินเล่น หรือปั่นจักรยานชมพื้นที่รอบๆ ได้

Pier-2 Art Center

อีกหนึ่งไฮไลต์ในย่าน Pier-2 Art Center ก็คือ “สะพาน Great Harbour” หรือ สะพานต้ากั่ง เป็นสะพานหมุนแห่งแรกของไต้หวัน และเป็นสะพานหมุนข้ามท่าที่ยาวที่สุดในเอเชีย สามารถหมุนแนวนอนภายใน 3 นาที การแสดงเปิดและปิดสะพานเริ่มขึ้นเวลา 15.00 น. ของทุกวัน โดยวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์มีการแสดงเพิ่มเวลา 19.00 น. เป็นสะพานสำหรับคนเดินเท้าและเข็นจักรยานขึ้นได้

สะพานต้ากั่งสีขาวบริสุทธิ์ มีความยาว 110 เมตร ได้แรงบันดาลใจการออกแบบจากเปลือกหอยและโลมาที่โค้งตัวอยู่เหนือผิวน้ำ บริเวณจุดกึ่งกลางของสะพานมีจุดชมวิว นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวท่าเรือเกาสงที่สวยงามได้

พื้นที่ริมน้ำ
และจากสะพาน หากมองออกไปด้านนอกจะเห็นอาคารรูปทรงสวยงามแปลกตา นั่นคือ อาคาร Kaohsiung Music Center หรือ ศูนย์ดนตรีเกาสง ที่ได้รับการออกแบบอย่างล้ำยุค จนได้รางวัลเหรียญทองจาก The World Prix d'Excellence Awards ประจำปี 2021 มาแล้ว

สวนวัฒนธรรมทางรถไฟฮามาเซ็น

รถไฟฟ้ารางเบา

เส้นทางเดินและปั่นจักรยาน

สะพาน Great Harbour

สะพานหมุนแนวนอน

Kaohsiung Music Center

บรรยากาศ Pier-2 Art Center ยามค่ำ

สะพาน Great Harbour ยามค่ำคืน

