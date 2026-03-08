“เกาสง” เมืองอาร์ต เดินดูงานศิลปะที่ Pier-2 Art Center

เดินเล่นริมน้ำที่ “เกาสง” เมืองท่าสุดอาร์ตของไต้หวัน ไปชมผลงานศิลปะที่ “Pier-2 Art Center” อดีตท่าเรือค้าขายที่ถูกปรับเปลี่ยนให้มาเป็นท่าเรือศิลปะ คึกคักไปด้วยงานศิลปะร่วมสมัย คาเฟ่สุดเก๋ ร้านอาหาร และร้านขายของหลากชนิด
“เกาสง” เมืองใหญ่อันดับ 2 ของไต้หวันและเป็นเมืองท่าที่สำคัญ โดยท่าเรือของเกาสงเป็น 1 ใน 4 ของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของโลก และที่นี่ก็ยังถือเป็นเมืองแห่งศิลปะ เพราะไม่ว่าไปเที่ยวที่ไหนในเมืองก็จะเห็นความอาร์ตแทรกตัวอยู่ในทุกจุด
อย่างบริเวณ “ท่าเรือศิลปะ” (Pier-2 Art Center) ท่าเรือเก่าแก่ และอดีตโกดังสินค้า ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1973 ผ่านความรุ่งเรืองในการเป็นท่าเรือสินค้าขนาดใหญ่ ก่อนจะเปลี่ยนสู่ความซบเซา และถูกทิ้งร้างไป
จนกระทั่งในปี ค.ศ.2006 โกดังร้างและพื้นที่ท่าเรือแห่งนี้ ถูกปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นศูนย์ศิลปะ และเรียกว่า “Pier-2 Art Center” โดยตั้งอยู่ในบริเวณท่าเรือหมายเลข 2 ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งใน 122 ท่าเรือในเมืองเกาสง ต่อมา การปรับปรุงพื้นที่ให้กลายเป็นย่านศิลปะได้ขยายตัวมากขึ้น จนปัจจุบันนี้ครอบคลุมไปตั้งแต่ท่าเรือหมายเลข 1-10
การพัฒนาพื้นที่จนกลายเป็นย่านศิลปะนี้ ทำให้ย่านนี้มีทั้งการจัดนิทรรศการต่างๆ หมุนเวียนกันไป มีผลงานศิลปะบนท้องถนน งานศิลปะกลางแจ้ง ผลงานบนผนังตึก รวมถึงความอาร์ตที่ซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆ ซึ่งนอกจากผลงานศิลปะที่มีให้เดินชมมากมายแล้ว ย่านนี้ก็ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ ร้านค้า ไปจนถึงสตูดิโอของศิลปิน
บริเวณริมน้ำในย่านนี้ ยังเคยใช้เป็นเส้นทางรถไฟสายตะวันตกที่ใช้รับส่งสินค้ามายังท่าเรือ โดยได้ตั้งเป็นสถานีรถไฟท่าเรือเกาสง ซึ่งเป็นสถานีรถไฟแห่งแรกในไต้หวัน ปัจจุบันถูกเปลี่ยนให้กลายมาเป็น “สวนวัฒนธรรมทางรถไฟฮามาเซ็น” มีรางรถไฟที่เลิกใช้งานแล้ววิ่งผ่าน นอกจากนี้ยังมีรถไฟเก่าบางขบวนจัดแสดงอยู่ในสวนด้วย
ในปี ค.ศ.2015 มีการเปิดใช้รถไฟฟ้ารางเบา วิ่งเลียบชายหาด ที่สามารถนั่งชมวิวได้รอบๆ ตั้งแต่สวนวัฒนธรรมทางรถไฟฮามาเซ็น ผ่าน Pier-2 Art Center, สะพาน Great Harbour เรื่อยไปจนถึงศูนย์ดนตรีเกาสง และต่อไปยังพื้นที่โซนอื่นๆ โดยได้มีการปรับปรุงเส้นทางคู่ไปกับทางรถไฟฟ้ารางเบา สามารถเดินเล่น หรือปั่นจักรยานชมพื้นที่รอบๆ ได้
อีกหนึ่งไฮไลต์ในย่าน Pier-2 Art Center ก็คือ “สะพาน Great Harbour” หรือ สะพานต้ากั่ง เป็นสะพานหมุนแห่งแรกของไต้หวัน และเป็นสะพานหมุนข้ามท่าที่ยาวที่สุดในเอเชีย สามารถหมุนแนวนอนภายใน 3 นาที การแสดงเปิดและปิดสะพานเริ่มขึ้นเวลา 15.00 น. ของทุกวัน โดยวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์มีการแสดงเพิ่มเวลา 19.00 น. เป็นสะพานสำหรับคนเดินเท้าและเข็นจักรยานขึ้นได้
สะพานต้ากั่งสีขาวบริสุทธิ์ มีความยาว 110 เมตร ได้แรงบันดาลใจการออกแบบจากเปลือกหอยและโลมาที่โค้งตัวอยู่เหนือผิวน้ำ บริเวณจุดกึ่งกลางของสะพานมีจุดชมวิว นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวท่าเรือเกาสงที่สวยงามได้
และจากสะพาน หากมองออกไปด้านนอกจะเห็นอาคารรูปทรงสวยงามแปลกตา นั่นคือ อาคาร Kaohsiung Music Center หรือ ศูนย์ดนตรีเกาสง ที่ได้รับการออกแบบอย่างล้ำยุค จนได้รางวัลเหรียญทองจาก The World Prix d'Excellence Awards ประจำปี 2021 มาแล้ว
